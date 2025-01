A Complete Unknown: tutte le canzoni di Dylan cantate da Chalamet nel film di James Mangold

News Cinema

Ecco tutti i brani di Bob Dylan (e non solo) inseriti nella colonna sonora del biopic dal 23 gennaio nelle nostre sale. Con l'audio ufficiale del cantato di Chalamet lì dove è disponibile.

Come sicuramente saprete, dal 23 gennaio nei cinema italiani c'è A Complete Unknown, il film biografico su Bob Dylan diretto da James Mangold e interpretato da Timothée Chalamet.

Come sicuramente saprete, l'impegno del giovane attore nell'interpretare una delle figure più importanti della musica e della cultura degli ultimi cento anni è stato grande e intenso, e l'ha spinto fino a voler cantare in prima persona e dal vivo le canzoni di Dylan. Lo stesso hanno fatto Edward Norton, Monica Barbaro e Boyd Holbrook, che nel film interpretano rispettivamente Pete Seeger, Joan Baez e Johnny Cash.

E come saprete, se avete letto la recensione di A Complete Unknown scritta da Federico Gironi, le canzoni nel film di Mangold sono importanti, importantissime, perché utilizzare spessissimo e quasi come in un musical, per commentare gli eventi pubblici e privati che sono stati messi sullo schermo.

Potrebbe essere quindi utile per molti di voi sapere quali sono le canzoni di Bob Dylan inserite in A Complete Unknown e cantate da Timothée Chalamet. Ecco la lista completa, con gli audio ufficiali del cantato di Chalamet:

SONG FOR WOODY (Bob Dylan)





GIRL FROM THE NORTH COUNTRY (Bob Dylan; Bob Dylan e Joan Baez)





I WAS YOUNG WHEN I LEFT HOME (Bob Dylan)





FIXIN’ TO DIE (Bob Dylan)



ALL OVER YOU (Bob Dylan)



BLOWIN’ IN THE WIND (Bob Dylan; Bob Dylan e Joan Baez)





DON’T THINK TWICE, IT’S ALL RIGHT (Bob Dylan; Bob Dylan e Joan Baez)





MASTERS OF WAR (Bob Dylan)





A HARD RAIN’S A-GONNA FALL (Bob Dylan)





ONLY A PAWN IN THEIR GAME (Bob Dylan)



THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN’ (Bob Dylan)





WHEN THE SHIP COMES IN (Bob Dylan, Pete Seeger)





I’LL KEEP IT WITH MINE (Bob Dylan)



SUBTERRANEAN HOMESICK BLUES (Bob Dylan)





HIGHWAY 61 REVISITED (Bob Dylan)





IT’S ALRIGHT, MA (I’M ONLY BLEEDING) (Bob Dylan)



ALL I REALLY WANT TO DO (Bob Dylan, Joan Baez)



LIKE A ROLLING STONE (studio) (Bob Dylan)





MR. TAMBOURINE MAN (Bob Dylan )





) IT AIN’T ME BABE (Bob Dylan, Joan Baez)





MAMA, YOU BEEN ON MY MIND (Bob Dylan, Joan Baez)



MAGGIE’S FARM (Bob Dylan)





IT TAKES A LOT TO LAUGH, IT TAKES A TRAIN TO CRY (Bob Dylan)





LIKE A ROLLING STONE (live in Newport) (Bob Dylan)





IT’S ALL OVER NOW, BABY BLUE (Bob Dylan)



In aggiunta a queste canzoni, ci sono anche "This is Your Land", "So Long It's Been Good to Know Yuh", "Wimoweh", "Oh, I Had a Golden Thread" cantate da Pete Seeger / Edward Norton e "When the ; "House of the Rising Sun", "Silver Dagger", "There but Fortune", "Farewell Angelina" cantate da Joan Baez / Monica Barbaro; "Folson Prison Blues" e "Big River" cantate da Johnny Cash / Boyd Holbrook; e un medley con "Down in my Heart e It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry" eseguito da Jesse Moffette (Big Bill Morganfield), Dylan e Seeger, oltre a una versione di "Railroad Bill di Dylan e Bob Neuwirth (Will Harrison). Chalamet / Dylan esegue anche una versione con l'armonica di "So Long It's Been Good to Know Yuh".