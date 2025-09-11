A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario: Colin Farrell e Margot Robbie nel trailer italiano ufficiale

News Cinema

Nelle sale italiane dal 2 ottobre questo film prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Ecco trailer italiano ufficiale di A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario

Vi presentiamo di seguito il trailer italiano ufficiale di A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario, il film che vede protagonisti - per la prima volta assieme - Margot Robbie e Colin Farrell. Assieme a loro nel cast ci sono anche Kevin Kline e Phoebe Waller-Bridge. Scritto dal Seth Reiss di The Menu, e diretto da Kogonada - il regista di Columbus e After Yang, nonché di buona parte degli episodi di Pachinko, period drama targato Apple TV + - il film racconta una storia on the road che mescola commedia, romanticismo e sognante fantasia. Questa la trama ufficiale:

Cosa succederebbe se si potesse aprire una porta e attraversarla per rivivere un momento importante del proprio passato? Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) sono due single che si incontrano per caso al matrimonio di un amico comune. In seguito a un sorprendente colpo del destino, si trovano improvvisamente a intraprendere A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario: un'avventura divertente, fantastica e travolgente in cui Sarah e David hanno l’opportunità di rivivere momenti importanti dei loro rispettivi passati, facendo luce su come sono arrivati al presente… e, forse, ottenendo una chance di cambiare il proprio futuro.

A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario è prodotto da Sony Pictures, e sarà al cinema dal 2 ottobre distribuito da Eagle Pictures. Questo è il suo trailer italiano ufficiale.



