A Big Bold Beautiful Journey: ecco Colin Farrell e Margot Robbie nel video che annuncia il trailer del film

News Cinema

Nuovo lungometraggio diretto dal regista americano di origine coreana Kogonada, il film debutta dopo diversi rinvii nelle sale americane il prossimo 19 settembre. Ecco prime immagini e trama di Big Bold Beautiful Journey

È stato diffuso un breve teaser che annuncia per martedì prossimo il trailer di A Big Bold Beautiful Journey, l'atteso film con Colin Farrell e Margot Robbie - alla loro prima collaborazione - che è stato a lungo rimandato ma che ha ora una data di uscita fissata negli USA per il 19 settembre prossimo. Da noi il film sarà distribuito da Eagle Pictures, che però non ha ancora ufficializzato una data.

Descritto come una "fantasia romantica", il film vede i due attori nei panni di due sconosciuti che, incontratisi a un matrimonio, affrontano insieme una straordinaria e surreale avventura on the road che che prevede anche un viaggio nel tempo.

Con anche Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Phoebe Waller-Bridge, Billy Magnussen, Sarah Gadon, Brandon Parea, Chloe East e Hamish Linklater nel cast, A Big Bold Beautiful Journey è il nuovo film di Kogonada, regista americano di origine coreana che dopo essersi fatto conoscere con apprezzati video saggi cinema e serie tv su YouTube e altrove, ha esordito alla regia nel 2017 con un film intitolato Columbus e ha poi firmato nel 2021 l'apprezzato After Yang, di cui era protagonista proprio Farrell.

Considerata questa nuova data d'uscita, ci sono buone probabilità di vedere il film in uno (o entrambi) dei grandi festival d'inizio autunno: Venezia e Toronto.

A Big Bold Beautiful Journey: il promo che annuncia il trailer