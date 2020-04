90 minuti in Paradiso: l'incredibile storia vera tra la vita e la morte che ha ispirato il film

News Cinema

La trama del film 90 minuti in Paradiso è tratta da libro di Don Piper "90 Minutes in Heaven" in cui lui stesso racconta l'incidente accadutogli nel 1989, quando morì e poi tornò in vita.

Quanto siete disposti a credere che una persona clinicamente morta, sia stata in paradiso per 90 minuti e sia poi ritornata in vita per raccontare l'esperienza? 90 minuti in paradiso è il film sulla vera storia di Don Piper, un pastore protestante che ha raccontato l'incidente stradale accadutogli il 18 gennaio 1989. L'uomo era di ritorno da una conferenza religiosa in una chiesa del Texas e stava andando verso casa quando un camion lo speronò frontalmente comprimendo il tetto della sua auto. Piper rimase incastrato in quello che rimaneva dell'abitacolo con il volante schiacciato sul petto. Quando l'ambulanza arrivò, i medici non poterono far altro che contatare la sua morte. Trascorsero novanta minuti prima dell'arrivo di una squadra che districasse il suo corpo dalle lamiere e in quell'ultimo momento, un pastore di passaggio si fermò per dargli la benedizione quando Piper incominciò a respirare di nuovo.



90 minuti in Paradiso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

90 minuti in paradiso: la vera storia del film raccontata nel libro autobiografico di Don Piper

Molti anni più tardi, nel 2004, Don Piper si convinse a scrivere un libro in cui raccontare la sua esperienza. Intitolato ugualmente 90 minuti in paradiso, il testo finì nella classifica dei best-seller del New York Times. Piper non racconta soltanto quel paradiso che dice di aver visto in cui erano presenti i suoi defunti parenti, ma approfondisce la sua dolorosa rinascita attraverso le operazione chirurgiche e le riabilitazioni che lo hanno aiutano a rimettersi in piedi. Il film del 2015 in cui Hayden Christensen interpreta Piper e Kate Bosworth sua moglie, è uscito direttamente in DVD e Blu-ray e ha avuto un grandissimo seguito tra il pubblico statunitense. La critica non si è espressa positivamente ma, a prescindere dalla veridicità dell'esperienza di pre-morte basata unicamente sulle sue parole, film e libro sono stati lodati dai lettori/spettatori per come la storia è narrata e per la lunga fase di recupero fisico, fonte di ispirazione per molti.





Leggi anche Hayden Christensen, dopo i minuti in Paradiso con Star Wars, che fine ha fatto?

90 minuti in paradiso: per Hayden Christensen è "una storia di speranza"