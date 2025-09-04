5 scene post credit che hanno cambiato per sempre il Marvel Cinematic Universe

News Cinema

Analizziamo le 5 scene post-credit che hanno plasmato la direzione dell'intero MCU, scioccando e incuriosendo i fan che sono rimasti in sala fino all'ultimo fotogramma.

Il Marvel Cinematic Universe è diventato un colosso non solo grazie agli effetti speciali da capogiro e alle avvincenti storie popolate da supereroi invincibili. La sua intricata rete di storie interconnesse, che si estendono sia al cinema che alla televisione, è il filo conduttore che crea un quadro più ampio per i nostri eroi preferiti. Non a caso, una delle caratteristiche distintive dei film Marvel è puntualmente collocata dopo i titoli di coda. Le brevi e spesso eclatanti scene post-credit sono scorci sul futuro del MCU e, di solito, preparano il terreno per il prossimo grande evento. Oppure introducono personaggi chiave, offrono momenti di riflessione o di umorismo. Tra rivelazioni rivoluzionarie e momenti più semplici ma d'impatto, ecco 5 scene post-credit che hanno plasmato la direzione dell'intero franchise, diventando le preferite dai fan.

Captain America: The Winter Soldier (2014)

La scena post-credit di Captain America: The Winter Soldier è la prima vera e propria introduzione di due nuovi personaggi che sarebbero diventati centrali nel successivo crossover. E che nessuno si aspettava di vedere nel MCU. Il Barone von Strucker (Thomas Kretschmann), uno scienziato dell'HYDRA, è nel suo laboratorio a condurre esperimenti su due cavie chiuse in celle separate. La telecamera fa poi una panoramica per rivelare una giovane donna con una misteriosa energia rossa che le turbina intorno alle mani e un ragazzo che si muove a velocità supersonica. Questa scena è incredibilmente importante per gettare le basi per Avengers: Age of Ultron (2015), e presenta ufficialmente Wanda (Elizabeth Olsen) e Pietro Maximoff (Aaron Taylor-Johnson) nel MCU. Ha immediatamente suscitato scalpore e grande curiosità su come i mutanti si sarebbero inseriti nel mondo degli Avengers, soprattutto considerando che il Marvel Cinematic Universe non aveva ancora i diritti sugli X-Men.

Captain America: Civil War (2016)

Passiamo a una scena è fondamentale per delineare il futuro di due personaggi chiave e offrire un primo sguardo su un nuovo e attesissimo mondo: Wakanda. Dopo le disastrose conseguenze di Captain America: Civil War, il nostro Steve Rogers (Chris Evans) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) sono entrambi fuggitivi. In un laboratorio, parlano con T'Challa (Chadwick Boseman), che promette di proteggere Bucky finché non troveranno un modo per deprogrammarlo dopo decenni di lavaggio del cervello. La scena si conclude con una vista panoramica della nazione nascosta del Wakanda. Questa singola scena è un enorme passo in avanti per il franchise. Non solo spiega come Bucky riacquisterà la sua piena identità, ma funge anche da prima introduzione ufficiale del Wakanda come luogo di rifugio.

Avengers: Infinity War (2018)

La scena post-credit di Avengers: Infinity War si colloca subito dopo lo schiocco di dita di Thanos (Josh Brolin), ed è una delle più significative dell'intero franchise. Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Maria Hill (Cobey Smulders) stanno guidando attraverso una New York in rovina quando diventano a loro volta vittime della "pulizia" del Titano Pazzo. Un attimo prima di disintegrarsi, Fury corre alla sua auto e afferra un cercapersone molto familiare, visto l'ultima volta in Captain Marvel (2019). Riesce a inviare un segnale appena prima di scomparire e la telecamera, concentrandosi sullo schermo, rivela l'iconico simbolo di Captain Marvel. È il cliffhanger definitivo: la promessa che Carol Danvers (Brie Larson) si sarebbe ufficialmente unita ai ranghi degli Avengers come potenziale salvatrice del MCU in Avengers: Endgame.

Iron Man (2008)

La medaglia d'argento va di diritto alla scena che ha dato inizio a tutto. La sequenza post-credit di Iron Man è probabilmente la più importante di tutti i tempi. Tony Stark (Robert Downey Jr.), dopo aver annunciato al mondo la sua doppia identità, torna a casa e trova Nick Fury ad aspettarlo. L'agente dello S.H.I.E.L.D. gli spiega che sta mettendo insieme una squadra - un progetto noto come The Avengers - e che Tony non è l'unico supereroe al mondo. Questo momento segna l'inizio dell'intero Marvel Cinematic Universe come lo conosciamo oggi: sancisce ufficialmente il concetto di universo condiviso e getta le basi per un franchise multi-film pronto a durare più di un decennio.

The Avengers (2012)

Il primo posto va ad una scena che non è particolarmente incisiva nella trama, ma è indiscutibilmente la più iconica. La scena dello shawarma in The Avengers mostra la squadra che mangia silenziosamente in un ristorante distrutto dopo la battaglia di New York, ed è il seguito diretto di una battuta fatta da Tony Stark all'inizio del film. È un momento semplice e intimo, che cattura perfettamente l'assurdità della vita da supereroe. Questa singola scena, rivista anni dopo, ci ricorda dove tutto ebbe inizio e dove si riunirono per la prima volta gli Avengers originali. È una testimonianza della capacità del franchise di bilanciare l'epica lotta per la sopravvivenza del mondo con momenti di umorismo umano e concreto. Sottolinea, infine, come i film Marvel non siano solo incentrati sull'azione, ma su personaggi che creano legami: un elemento che avrebbe definito la saga per gli anni a venire.