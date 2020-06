47 metri: curiosità e backstage dell'horror thriller con Mandy Moore e Claire Holt

News Cinema

Mandy Moore e Clair Holt finiscono sul fondo del mare in balìa degli squali in 47 metri, che ha dato origine a un sequel meno noto.

In 47 metri Mandy Moore e Claire Holt sono due sorelle che accettano di partecipare a una gita sottomarina: protette da una gabbia antisqualo, osserveranno i fondali marini adeguatamente attrezzate. Parliamo però di un thriller-horror, quindi il cavo della gabbia si spezzerà, lasciando le due sul fondo dell'oceano, con una riserva d'ossigeno che si assottiglia, mentre gli squali attendono con ansia la loro uscita...

47 metri è uno di quei b-movie che si sono guadagnati un posto al sole nella programmazione televisiva e nelle serate tra amici. Scopriamone qualche retroscena.

47 metri, le curiosità del film claustrofobico

Le sezioni sottomarine di 47 metri sono state girate nella calma di un set subacqueo, in una succursale dei Pinewood Studios londinesi nella Repubblica Dominicana. Per simulare adeguatamente la presenza di micro-organismi nell'acqua, vi sono stati lanciati broccoli finemente sminuzzati, suscitando un'amara considerazione della coprotagonista Mandy Moore: "Era come girare in una zuppa" (alludendo probabilmente anche alla temperatura in quelle vasche, ovviamente parecchio più alta di quella reale!).

Grande cura è stata riposta nella realizzazione degli squali in CGI da parte dello studio Outpost, sia nelle scene subacquee, dove andavano integrati correttamente nelle inquadrature disturbate, sia nei loro sporadici affioramenti in superficie. Secondo i responsabili degli effetti visivi, il loro atteggiamento è stato reso solo leggermente più aggressivo di quello reale, per "esigenze drammatiche".

Mandy Moore e Claire Holt non sapevano immergersi: hanno dovuto seguire un corso accelerato appositamente per girare 47 metri. Più che di realismo bisognerebbe comunque parlare di vaga plausibilità: secondo esperti sommozzatori, a quella profondità le due ragazze avrebbero avuto a disposizione non più di 15 minuti d'aria! Sufficienti appena per un cortometraggio...

47 metri, il sequel Uncaged