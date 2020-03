1BR: il trailer dell'horror in cui sei hai un gatto muori

News Cinema

Il film è un'opera prima in cui Nicole Brydon Bloom trova l'appartamento dei suoi sogni, prima di precipitare in un incubo.

Disobbedire alle regole condominiali non conviene mai, sia che i nostri vicini di pianerottolo o i signori del piano di sotto e del piano di sopra siano persone adorabili, sia che l'intero stabile in cui abitiamo sia un coacervo di brutte persone. Nell'horror 1BR, una bella ragazza che spera di lasciarsi un periodo doloroso alle spalle cambiando casa, lo sperimenta in prima persona.

1BR racconta infatti la storia di una giovane donna di nome Sarah che trova l'appartamento sei suoi sogni. Nell'edificio non è consentito tenere animali, ma lei mente all'amministratore e si porta dietro l'amato gatto. I condomini sembrano adorabili e la fanno sentire accettata e benvoluta. Ma poi, accortisi dell'animale, cominciano a comportarsi in maniera sempre più sbagliata. Non credete alla loro aggressività? Guadate cosa combinano nel trailer nuovo di zecca del film.

La regia di 1BR, di cui non si conosce la data d'uscita, è dell'esordiente David Marmor, anche autore del copione. La protagonista è la graziosa brunetta Nicole Brydon Bloom, che abbiamo visto nelle serie tv Law &Order: Unità Speciale e The Affair.