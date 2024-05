1997 Fuga da New York, il revival perde i suoi registi

News Cinema

I registi di Abigail e dei nuovi Scream, Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, stavano lavorando su un remake / reboot / sequel / revival di 1997: Fuga da New York. Non più. Che fine farà il progetto?

Brutte notizie per il revival di 1997: Fuga da New York, che era stato affidato alle cure del collettivo Radio Silence, che ha confermato di essere uscito dal progetto che azzardava un sequel / soft reboot / omaggio al cult diretto da John Carpenter e interpretato da un indimenticabile Kurt Russell, nei panni di Jena Plissken. Cosa ne sarà adesso del progetto targato del film 20th Century Studios (ex-Fox)? Leggi anche Il nuovo Fuga da New York sarà una continuazione del primo e non un remake

Gli autori escono dal sequel / remake di 1997: Fuga da New York, progetto sospeso?

Forse qualcuno tirerà un sospiro di sollievo, ma l' "omaggio" a 1997: Fuga da New York (1981) di Carpenter, inizialmente descritto come remake poi diventato un sequel (probabile si stesse pensando al classico "soft-reboot"), si è arenato dopo due anni. Il progetto era stato affidato al collettivo Radio Silence, composto dai registi Tyler Gillett & Matt Bettinelli-Olpin e da Chad Vilella, già autori degli ultimi Scream e dell'horror Abigail, al cinema dal 16 maggio. Ricordiamo che un sequel ufficiale c'era già stato, proprio a firma Carpenter e Russell, Fuga da Los Angeles (1996), non proprio memorabile. Cos'è successo? ComicBook.com ha interpellato Gillet, che ha spiegato la situazione:

Sfortunatamente non ci stiamo più lavorando. Penso che titoli come quello rimbalzino in giro per un po' e credo che abbiano cercato già più volte di farlo partire. Mi pare di capire che alla fine ci sia una questione complessa riguardante i diritti. Il tempo stringe, c'è un conto alla rovescia, e alla fine della storia noi non eravamo nelle condizioni di arrivare in tempo. Ma chi lo sa? Col senno di poi, sembra assurdo che abbiamo pensato davvero, dopo Scream, di tuffarci in una saga di John Carpenter. Un interesse c'è ancora, ne abbiamo discusso ogni tanto, ma non siamo più legati ufficialmente al progetto.