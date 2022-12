Il nuovo Fuga da New York sarà una continuazione del primo e non un remake

News Cinema

Emergono nuovi dettagli su Escape from New York 2, che sarà realizzato dal collettivo Radio Silence, che comprende i registi di Scream Matt Bettinelli - Olpin e Tyler Gillett assieme a Chad Vilella.

Vi avevamo dato tempo fa la notizia del temuto reboot/remake/sequel o quant'altro di uno dei film più belli di John Carpenter, il nichilista 1997 Fuga da New York. L'incarico di riportare sul grande schermo Snake (Jena) Plissken e il mondo distopico raccontato nel film del 1981 (cui lo stesso Carpenter aveva dato il meno riuscito sequel Fuga da Los Angeles) è ora in mano del collettivo Radio Silence, ovvero i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, insieme a Chad Vilella dietro le quinte, già responsabile dell'ottimo ritorno di Scream al cinema. Adesso proprio Vilella ha chiarito in un'intervista che la nuova versione non sarà un remake ma una continuazione della storia narrata nel film di Carpenter.

Escape From New York: come sarà il nuovo film?

Parlando con EW, Chad Vilella ha chiarito che il progetto di Escape from New York è ancora in stato embrionale, ma che non si tratta di un remake, bensì di una continuazione dell'originale. Ecco le sue parole, in occasione del lancio di Scream VI, come viene adesso chiamato il sequel del nuovo Scream:

Stiamo sviluppando la nostra versione che speriamo di poter sceneggiare l'anno prossimo. Stiamo iniziando a porre le fondamenta, ma siamo ancora a un primissimo stadio. Non è un remake. E' uno di quei film che non puoi rifare, per noi è intoccabile in un certo senso e vive nella sua stratosfera per quel che riguarda la sua importanza per noi e quanto lo amiamo. Quindi non sarà diverso in questo senso da Scream, penso sarà un omaggio e una continuazione di quello che amiamo di quei personaggi e di quel mondo.

Da anni circolano voci, e sottolineiamo voci, che vorrebbero come protagonista di un eventuale remake Wyatt Russell, figlio di Kurt Russell, indimenticabile Snake Plissken del film di Carpenter. Se è una continuazione, il personaggio potrebbe aver avuto un figlio? Presto per saperlo, non resta che aspettare.