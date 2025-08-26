100 Nights of Hero: il primo teaser trailer con Nicholas Galitzine, Emma Corrin e Maika Monroe

News Cinema

In arrivo in anteprima mondiale a Venezia 2025, 100 Nights of Hero ha mostrato il primo teaser trailer al pubblico introducendo il suo cast protagonista guidato da Nicholas Galitzine, Emma Corrin e Maika Monroe.

Il primo teaser trailer di 100 Nights of Hero introduce ufficialmente i suoi protagonisti, con un cast guidato da Emma Corrin, Nicholas Galitzine e Maika Monroe. La storia è tratta dall’omonima graphic novel di Isabel Greenberg ed è di genere romance fantasy. La protagonista è una donna, una moglie infelice che gioie della compagnia della sua domestica. Suo marito, per mettere alla prova la sua fedeltà, decide di sfidarla ospitando un giovane uomo in casa loro che tenterà, nelle successive 100 notti, di conquistarla.

100 Nights of Hero, il primo teaser trailer introduce tutti i protagonisti del cast

Scritto e diretto da Julia Jackman, 100 Nights of Hero può contare su un ricchissimo cast introdotto nel primo teaser trailer. Maika Monroe interpreta la donna protagonista, Cherry, innamorata della sua domestica Hero, interpretata da Emma Corrin e messa a dura prova dal marito Jerome, interpretato da Amir El-Masry. Quest’ultimo vuole testare la fedeltà della moglie per sbarazzarsene, per cui ospita in casa loro l’aitante Manfred, interpretato da Nicholas Galitzine. La storia trae spunto da Le mille e una notte ed è tratta dall’omonima graphic novel. Il cuore pulsante della trama ruota attorno al piano di Hero di distrarre Manfred raccontandogli ogni notte una storia fantastica diversa per le successive 100 notti, così da far naufragare quel subdolo piano.

Il trio protagonista ha catturato l’attenzione sin dall’annuncio del casting. Emma Corrin è una star emergente che negli ultimi anni ha conquistato il piccolo schermo recitando in The Crown e in A Murder at the End of the World, passando poi a Nosferatu e Deadpool & Wolverine. Galitzine è impegnato su più fronti come quello di Masters of the Universe, ma ha già lasciato il segno con film romantici come Rosso, Bianco & Sangue Blu e The Idea of You. Maika Monroe, invece, è apparsa in Watcher, Longlegs e It Follows.

Nel cast figurano anche Charli XCX, Richard E. Grant e Felicity Jones, che appaiono nel teaser trailer. Il film è atteso in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, precisamente il 6 settembre 2025, anticipando di qualche mese il debutto ufficiale al cinema (previsto negli Stati Uniti per il 6 dicembre).



