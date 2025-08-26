TGCom24
Home | Cinema | News | 100 Nights of Hero: il primo teaser trailer con Nicholas Galitzine, Emma Corrin e Maika Monroe
Schede di riferimento
100 Nights of Hero
Anno: 2025
100 Nights of Hero
Emma Corrin
Emma Corrin
Nicholas Galitzine
Nicholas Galitzine
Maika Monroe
Maika Monroe
News Cinema

100 Nights of Hero: il primo teaser trailer con Nicholas Galitzine, Emma Corrin e Maika Monroe

Cristina Migliaccio

In arrivo in anteprima mondiale a Venezia 2025, 100 Nights of Hero ha mostrato il primo teaser trailer al pubblico introducendo il suo cast protagonista guidato da Nicholas Galitzine, Emma Corrin e Maika Monroe.

100 Nights of Hero: il primo teaser trailer con Nicholas Galitzine, Emma Corrin e Maika Monroe

Il primo teaser trailer di 100 Nights of Hero introduce ufficialmente i suoi protagonisti, con un cast guidato da Emma Corrin, Nicholas Galitzine e Maika Monroe. La storia è tratta dall’omonima graphic novel di Isabel Greenberg ed è di genere romance fantasy. La protagonista è una donna, una moglie infelice che gioie della compagnia della sua domestica. Suo marito, per mettere alla prova la sua fedeltà, decide di sfidarla ospitando un giovane uomo in casa loro che tenterà, nelle successive 100 notti, di conquistarla.

100 Nights of Hero, il primo teaser trailer introduce tutti i protagonisti del cast

Scritto e diretto da Julia Jackman, 100 Nights of Hero può contare su un ricchissimo cast introdotto nel primo teaser trailer. Maika Monroe interpreta la donna protagonista, Cherry, innamorata della sua domestica Hero, interpretata da Emma Corrin e messa a dura prova dal marito Jerome, interpretato da Amir El-Masry. Quest’ultimo vuole testare la fedeltà della moglie per sbarazzarsene, per cui ospita in casa loro l’aitante Manfred, interpretato da Nicholas Galitzine. La storia trae spunto da Le mille e una notte ed è tratta dall’omonima graphic novel. Il cuore pulsante della trama ruota attorno al piano di Hero di distrarre Manfred raccontandogli ogni notte una storia fantastica diversa per le successive 100 notti, così da far naufragare quel subdolo piano.

Il trio protagonista ha catturato l’attenzione sin dall’annuncio del casting. Emma Corrin è una star emergente che negli ultimi anni ha conquistato il piccolo schermo recitando in The Crown e in A Murder at the End of the World, passando poi a Nosferatu e Deadpool & Wolverine. Galitzine è impegnato su più fronti come quello di Masters of the Universe, ma ha già lasciato il segno con film romantici come Rosso, Bianco & Sangue Blu e The Idea of You. Maika Monroe, invece, è apparsa in Watcher, Longlegs e It Follows.

Nel cast figurano anche Charli XCX, Richard E. Grant e Felicity Jones, che appaiono nel teaser trailer. Il film è atteso in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, precisamente il 6 settembre 2025, anticipando di qualche mese il debutto ufficiale al cinema (previsto negli Stati Uniti per il 6 dicembre).

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
100 Nights of Hero
Anno: 2025
100 Nights of Hero
Emma Corrin
Emma Corrin
Nicholas Galitzine
Nicholas Galitzine
Maika Monroe
Maika Monroe
Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Twilight, Jackson Rathbone vorrebbe un prequel su Jasper: "Una storia di redenzione"
news Cinema Twilight, Jackson Rathbone vorrebbe un prequel su Jasper: "Una storia di redenzione"
Wicked - Parte 2, il regista: "Alziamo la posta, Elphaba è sola"
news Cinema Wicked - Parte 2, il regista: "Alziamo la posta, Elphaba è sola"
Stasera in TV: Film da vedere Martedì 26 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Martedì 26 Agosto, in prima serata
Snoop Dogg non vuole più portare al cinema i nipoti dopo le loro domande su una coppia gay in Lightyear
news Cinema Snoop Dogg non vuole più portare al cinema i nipoti dopo le loro domande su una coppia gay in Lightyear
Street Fighter, Noah Centineo mostra il fisico scolpito nella prima immagine dietro le quinte
news Cinema Street Fighter, Noah Centineo mostra il fisico scolpito nella prima immagine dietro le quinte
A House of Dynamite, le prime immagini del film Netflix di Kathryn Bigelow in concorso a Venezia 82
news Cinema A House of Dynamite, le prime immagini del film Netflix di Kathryn Bigelow in concorso a Venezia 82
Harry Potter: Chris Columbus non vuole avere niente a che fare con la serie reboot
news Cinema Harry Potter: Chris Columbus non vuole avere niente a che fare con la serie reboot
Woody Allen: "Potrei girare in Russia per dire quanto si sta bene a Mosca", scatta la polemica, il regista risponde
news Cinema Woody Allen: "Potrei girare in Russia per dire quanto si sta bene a Mosca", scatta la polemica, il regista risponde
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Confusi e Felici
Non mi scaricare
Ron - Un Amico Fuori Programma
Tre metri sopra il cielo
Starsky & Hutch
Arriva John Doe
Gli uomini della terra selvaggia
L'Uomo perfetto
Sessomatto
John Wick 4
Babylon
Kill Bill: volume 1
Film stasera in TV