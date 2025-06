100 litri di birra: il trailer italiano della commedia a tutto alcol di Temu Nikki

News Cinema

Preparatevi a conoscere una nuova bevanda, in questo film dalla comicità demenziale, scatologica e ubriaca. Ecco trailer e trama di 100 litri di birra.

Alla Festa del Cinema di Roma 2024 è stato presentato in concorso il nuovo film del regista finlandese Teemu Nikki, che dopo aver flirtato con lo humor nerissimo nel precedente La morte è un problema dei vivi, ha virato verso una comicità di più alcoolica, scatologica e demenziale (ma senza mai dimenticare lo spirito di un dramma che aleggia costante).

Il film in questione si intitola 100 litri di birra e, uscito a marzo in Finlandia, è diventato rapidamente il più visto dell'anno; e a 10 settimane dall’uscita resta tuttora saldo nella top 5 del box office finlandese. La cosa non sorprende più di tanto, e non solo perché Nikki è molto amato in patria, ma anche perché al centro delle vicende del film, a dispetto del titolo italiano, c'è una bevanda tradizionale finlandese che proprio birra, così come la intediamo noi, non è: il sahti, bevanda molto forte aromatizzata al ginepro, che si produce preferibilmente in casa secondo metodi secolari.

Attorno a questa bevanda e ai suoi effetti, Nikki porta sul grande schermo una galleria di personaggi decisamente insoliti, catapultati in contesti grotteschi e situazioni paradossali all’interno di una commedia assolutamente sui generis. Questa la trama ufficiale:

Taina e Pirkko, due sorelle stralunate, vivono alla giornata, con poche idee e poche prospettive, ma con un talento indiscutibile: il loro sahti - la tipica birra artigianale che in Finlandia, per tradizione, accompagna ogni festa, matrimonio o funerale - è spaziale. Quando promettono di prepararne ben 100 litri per un matrimonio in famiglia, si superano e producono il lotto migliore di sempre, un sahti da 10, talmente buono che… finiscono per berselo tutto da sole! Alle prese con gli enormi postumi della sbornia, le due si troveranno coinvolte in una serie di esilaranti disavventure, mentre cercano disperatamente di procurarsi altra birra (con ogni mezzo necessario!), salvare il matrimonio e riconquistare la loro reputazione di migliori birrarie del villaggio.

Inutile nascondeselo: non è che a noi abbia convinto più di tanto, questo 100 litri di birra: la nostra recensione scritta quando il film è stato presentato a Roma è lì a testimoniarlo. Basterebbe confrontare il film di Nikki con un'altra commedia ad alto tasso alcolico vista di recente, l'ottimo Le città di pianura di Francesco Sossai visto a Cannes, per comprendere cosa e dove sarebbe stato meglio fare e andare. Ma resta il fatto che 100 litri di birra potrà sicuramente trovare una fetta di estimatori, magari interessati al film ancora di più dopo aver visto il suo trailer italiano ufficiale qui sotto.

100 litri di birra: il trailer del fim