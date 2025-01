10 giorni con i suoi, il ritorno della famiglia comica guidata da Fabio De Luigi e Valentina Lodovini

News Cinema

Arrivata al terzo capitolo, torna l’inconsueta serie di commedie sulla famiglia Rovelli, dalla città alla neve e ora al mare della Puglia in 10 giorni con i suoi, sempre insieme a Fabio De Luigi e Valentina Lodovini diretti da Alessandro Genovesi. Ecco cosa dicono di questa nuova esperienza.

Gli anni passano, “i figli crescono e i genitori invecchiano”, ma incomprensioni e piccoli e grandi problemi si susseguono, sempre e rigorosamente in chiave di commedia, nel terzo capitolo della serie iniziata con 10 giorni senza mamma, remake di un film argentino, diventato campione d’incassi con quasi otto milioni di incassi. Poi è stata la volta delle storie originali di 10 giorni con Babbo Natale, uscito nel 2020 direttamente su Prime Video per la chiusura dei cinema a causa della pandemia, e ora di 10 giorni con i suoi, come gli altri diretto da Alessandro Genovesi, in sala dal 23 gennaio per Medusa.

Protagonisti sono sempre la coppia composta da Valentina Lodovini e Fabio De Luigi, insieme ai figli Camilla (Angelica Elli), Tito (Matteo Castellucci) e Bianca (Bianca Usai). I Rovelli questa volta sono in partenza per la Puglia, dove la figlia maggiore Camilla si trasferirà per frequentare l’università col suo fidanzato Antonio (Gabriele Pizzurro). Carlo (Fabio De Luigi) però non è ancora pronto a lasciar andare la sua primogenita, soprattutto per affidarla alle mani di quel ragazzo di cui non si fida per niente. Così, arrivati alla masseria della famiglia Paradiso, padroni di casa le nuove entrate Giulia Bevilacqua e Dino Abbrescia, non perde occasione per rendersi un ospite poco gradito. “Tra furti, bugie, fughe d’amore e moltissimi equivoci divertenti, i Rovelli e i Paradiso capiranno che, nonostante differenze e incomprensioni, sono ormai un’unica grande famiglia”.

Diretto da Alessandro Genovesi, anche sceneggiatore insieme a Giovanni Bognetti, 10 giorni con i suoi è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film (società del Gruppo Rainbow), in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Prime Video.

“Per noi è come ritrovarci a Natale”, ha dichiarato il regista incontrando la stampa. “Quello che accade ai Rovelli porta a un’identificazione da parte di tante persone”. Un quarto capitolo è in cantiere? “I sequel tendenzialmente si fanno se i film precedenti vanno bene”, per cui vedremo il responso di un botteghino che sta tornando a premiare il cinema italiano e un fine settimana alle spalle con tre titoli nazionali ai primi tre posti, come non accadeva da anni. Giampaolo Letta di Medusa commenta soddisfatto, sottolineando come “anche l’ottimo risultato durante le feste ha testimoniato la curiosità verso un cinema italiano che offre diverse tipologie di film per diversi pubblici, che rispondono”.

Su questa serie di successo, inconsueta nella nostra produzione nazionale, Genovesi ha ricordato come sia “un caso unico in Italia, quello di una storia che si evolve in anni e che muta nel tempo con gli stessi attori. 10 giorni con i suoi non è ambientato in città ma prevede uno spostamento, un viaggio della nostra famiglia Rovelli, una nuova regione. E tutto questo, anche il luogo di arrivo che è la Puglia, è parte integrante del racconto. Anche da un punto di vista strettamente visivo questo nuovo capitolo prevede colori e luci diversi rispetto a quelli della città che caratterizzano il primo capitolo, dalla neve e dalla montagna del secondo. Il nuovo elemento è il mare, presente e in parte protagonista insieme alla campagna. E la grande casa della Famiglia Paradiso, luogo che ospita le avventure e disavventure dei nostri eroi, alle prese con cambiamenti e adattamenti della vita”.

Il tempo passa, ma la costante è come il ruolo di catalizzatore dei momenti più buffi e comici, oltre che goffi, è naturalmente Fabio De Luigi, a cui accadono quelle che definisce “cose singolari”. Sollecitato sul rapporto con il tempo e il suo corpo, non può che rispondere con la consueta ironia. “C’è un rapporto di rispetto e stima reciproca fra me e il mio corpicino, anche se come per tutti lascia effetti anno dopo anno. Se solo non ci fosse questo dettaglio che si muore, andrebbe anche bene. Ogni tanto chi è questo signore allo specchio che mi fa domandare chi sia. Ma accade a tutti, tranne a Valentina Lodovini, che rimane uguale”.

La sua compagna di set dice la sua al riguardo, “per fortuna sono stata cresciuta in una famiglia in cui la bruttezza non esisteva, o quantomeno si diceva che esiste nella miseria umana, non nella natura. La vita è movimento, è bello così. A questo proposito la figlia grande, Camilla, ormai è arrivata a iscrivere all’università, vuole andare in Puglia per convivere con il fidanzato e lascia la casa e la famiglia. Io reagisco bene, sapendo l’importanza per la figlia di questo passaggio, ma non tutti, vedi il signor De Luigi, reagiscono con altrettanta apertura mentale”.