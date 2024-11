10 giorni con i suoi: finite le riprese del 2° sequel di 10 giorni senza mamma. Tornano Fabio De Luigi e Valentina Lodovini

News Cinema

Arriverà in sala il 23 gennaio la commedia di Alessandro Genovesi 10 giorni con i suoi, seguito do 10 giorni senza mamma e 10 giorni con Babbo Natale. Del nuovo film con Valentina Lodovini e Fabio De Luigi si è appena conclusa la lavorazione.

Sono appena terminate le riprese della commedia 10 giorni con i suoi, il nuovo film di Alessandro Genovesi che altro non è se non il sequel di 10 giorni senza mamma e 10 giorni con Babbo Natale, che raccontano le avventure, o meglio le disavventure della famiglia Rovelli. Le riprese sono durate 6 settimane e si sono svolte fra Roma e la Puglia. L’uscita in sala è prevista per il 23 gennaio e a distribuire è Medusa Film.

Nel cast di 10 giorni con i suoi ci sono vecchie guardie e volti nuovi. A interpretare i componenti della famiglia Rovelli sono Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Bianca Usai e Matteo Castellucci. I membri della nuova famiglia Paradiso sono invece impersonati da Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Gabriele Pizzurro e Leone Cardaci.

10 giorni con i suoi: la trama

Cosa succede ai Rovelli nel terzo film della loro serie? Ecco la trama ufficiale del film:

Dopo il grande successo dei primi due film “Dieci giorni senza mamma” e “Dieci giorni con Babbo Natale” tornano le avventure della famiglia Rovelli, stavolta in partenza per la Puglia, dove la figlia maggiore Camilla (Angelica Elli) si trasferirà per frequentare l’università col suo fidanzato Antonio (Gabriele Pizzurro).

Carlo (Fabio De Luigi) però non è ancora pronto a lasciar andare la sua primogenita, soprattutto per affidarla alle mani di quel ragazzo di cui non si fida per niente… Così, arrivati alla masseria della famiglia Paradiso, non perde occasione per rendersi un ospite poco gradito.

Tra furti, bugie, fughe d’amore e moltissimi equivoci divertenti, i Rovelli e i Paradiso capiranno che, nonostante differenze e incomprensioni, sono ormai un’unica grande famiglia.

Una "saga" vincente

Uscito nel 2019, 10 giorni senza mamma era il remake di un film argentino (Mamá se fue de viaje) che l'anno seguente ha ispirato anche un rifacimento francese: 10 jours sans maman. La commedia è rimasta per più di tre settimane il primo film in Italia al boxoffice, raggiungendo un incasso totale di 7 milioni e mezzo di Euro. 10 giorni con Babbo Natale, invece, sarebbe dovuto uscire a fine 2020. Siccome le sale cinematografiche erano chiuse a causa della pandemia di Covid 19, il film ha debuttato su Prime Video. Interpretato anche da Diego Abatantuono, nei panni di Babbo Natale, ha fatto vincere a Valentina Lodovini il Nastro d'Argento come miglior attrice di un film commedia. Rivediamoci il trailer: