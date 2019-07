01 Distribution a Ciné 2019: titoli italiani e stranieri, nomi di grido e tanta diversità al cinema nei prossimi mesi

News Cinema

Garrone, Moretti, Amelio, Muccino, Avati, Polanski, ma anche Guy Ritchie e Chiara Ferragni nel nutrito listino della società di Rai Cinema

Più ricca e variegata di così non potrebbe essere la line-up dei prossimi mesi di 01 Distribution. Dal Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni (entrambi presenti a sorpresa alla convention di Riccione) al nuovo thriller L’ufficiale e la spia di Roman Polanski. Oppure dal dramma Vivere di Francesca Archibugi al ritorno all’horror di Pupi Avati con Il signor Diavolo.

Oppure ancora, dalla graphic novel di Igort che prende vita sul grande schermo con 5 è il numero perfetto al documentario Chiara Ferragni Unposted.

Autori italiani e stranieri, nomi altisonanti e quella che pare essere l’ennesima grande performance di Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi in Hammamet di Gianni Amelio.

A Ciné abbiamo incontrato Paolo Del Brocco e Luigi Lonigro, rispettivamente Amministratore Delegato Rai Cinema e Direttore 01 Distribution.