Thor: Love and Thunder, video intervista a Natalie Portman

Le origini del suo percorso artistico, l'espansione dell'universo Marvel e la sua passione per i libri. Questi gli argomenti toccati da Natalie Portman nell'intervista con Coming Soon per il nuovo film su Thor.

Con il prevedibile primo posto al boxoffice italiano del weekend, il film Thor: Love and Thunder incassa 4.916.000 euro nei primi cinque giorni di programmazione. Questo nuovo appuntamento del Marvel Cinematic Universe è anche il quarto titolo dedicato al Dio del Tuono, il secondo consecutivo diretto dal neozelandese Taika Waititi. Il regista continua il lavoro sulla scia dell'umorismo semi-demenziale di Thor: Ragnarok e impregna il suo film con stili e musica anni 90. Oltre a Chris Hemsworth che riprende il personaggio che gli ha dato fama e gloria, nel cast ritornano Tessa Thompson nel ruolo di Valchiria, lo stesso Waititi che da movimenti e voce a Korg, i Guardiani della Galassia con Chris Pratt al comando. Fanno il loro ingresso Christian Bale e Russell Crowe che interpretano, rispettivamente, Gorr il macellatore di Dei e Zeus, ma co-protagonista e supereroina a tutti gli effetti è Natalie Portman che transita la sua Jane Foster da astrofisica alla supereroina Mighty Thor.

Abbiamo incontrato l'attrice durante la sua permanenza a Roma per presentare il film. Qui sotto la video intervista con Natalie Portman che parla delle origini del suo percorso artistico, dell'espansione dell'universo Marvel e della sua passione per i libri.



Thor: Love and Thunder: La nostra intervista esclusiva a Natalie Portman - HD

Thor: Love and Thunder - La trama e il trailer italiano ufficiale del film