Thanksgiving; Eli Roth nella nostra video intervista racconta il suo felice ritorno all'horror

Il 16 novembre arriva al cinema Thanksgiving, un giorno prima dell'uscita americana. Abbiamo avuto la possibilità di fare una breve chiacchierata con Eli Roth che ci ha parlato del film e delle sue ispirazioni. La nostra video intervista.

Esattamente tra una settimana, il 23 novembre, in America le famiglie si riuniranno a tavola per Thanksgiving, la festa tradizionale istituita dai primi coloni per rendere grazie per il raccolto, in seguito estesa ad altri tipi di ringraziamento. Ad anticipare la ricorrenza, col primo film horror slasher che le è stato dedicato, ci ha pensato Eli Roth, che col fido sceneggiatore e amico d'infanzia Jeff Rendell porta al cinema un film nato da uno spunto di tanto tempo fa, il finto trailer inserito in Grindhouse di Tarantino e Rodriguez ben 16 anni fa. E lo fa con una gioia e una passione che è cresciuta, come ci ha raccontato, nella pausa che si è preso dopo Green Inferno, dedicandosi a due film non di genere, Il Mistero della casa del tempo e il remake de Il giustiziere della notte. Abbiamo avuto la possibilità di fare una breve chiacchierata da remoto con Eli Roth, che, nativo del Massachussets, conosce benissimo le tradizioni legate al Thanksgiving e si diverte a tradurle in efferati e originali omicidi. Il suo killer è vestito da Padre Pellegrino, non poteva che chiamarsi John Carver (intagliatore, ma il carver è il coltello da carne) e nessuno, nella cittadina di Plymouth, è al sicuro dal suo diabolico piano... culinario. Ecco la nostra videointervista ad Eli Roth.

Thanksgiving; la trama e il cast

Nella cittadina di Plymouth, nel Massachussets, il Thanksgiving è una tradizione molto sentita: il pranzo in famiglia, il tacchino, la parata e a mezzanotte i saldi del Black Friday. I nostri protagonisti si trovano coinvolti in un vero e proprio massacro, scatenato dai cittadini che assaltano il locale centro commerciale per accaparrarsi le offerte. Un anno dopo, un misterioso assassino mascherato prende di mira i presenti al tragico evento e inizia ad eliminarli ad uno ad uno, facendone ospiti e pietanze per il nuovo giorno del Ringraziamento. Nel film, oltre a un gruppo di giovani attori tra cui Nell Verlaque, Milo Manheim e Addison Rae, ci sono nei ruolo adulti interpreti noti tra cui Gina Gershon, Rick Hoffman e Patrick Dempsey al suo primo film horror.