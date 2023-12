Succede anche nelle migliori famiglie: la nostra intervista ad Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Sergio Friscia

Interviste Cinema

Il settimo film da regista di Alessandro Siani si intitola Succede anche nelle migliori famiglie e si differenzia sotto diversi aspetti dalle precedenti opere dell’attore napoletano, che gira una commedia pura e scatenatissima. Lo abbiamo intervistato insieme ai compagni di set Cristiana Capotondi e Sergio Friscia.

L'anno nuovo comincia all'insegna della comicità di Alessandro Siani, che abbandona ancora una volta la sua comfort zone, e cioè Napoli, per raccontare una storia che mette in primo piano la famiglia, in questo caso due fratelli, una sorella e una madre che ha deciso di risposarsi subito dopo essere rimasta vedova.

Succede anche nelle migliori famiglie è la storia di una lotta contro il tempo per fermare una possibile catastrofe, di un problema piuttosto ingombrante da nascondere, di segreti che vengono a galla e di uno svogliato ex studente di medicina che forse ha scelto la strada giusta, il tutto in 77 minuti scatenati e travolgenti, nei quali alle battute spassose si affiancano situazioni buffe, gag, colpi di scena e una giusta dose di improvvisazione.

Nell'era della fretta e del politicamente corretto, Siani si cimenta in una commedia pura, assoluta, lontana dal realismo magico di alcune sue opere precedenti e da un'irriverenza che sfortunatamente viene sempre più bandita dal grande schermo.

Succede anche nelle migliori famiglie ha uno dei suoi punti di forza nel cast, in particolare negli altri due interpreti principali: Cristiana Capotondi e Dino Abbrescia. Abbiamo intervistato la prima insieme al regista e a Sergio Friscia, che fa la parte di amico di famiglia che non sta certo dalla parte della giustizia. Succede anche nelle migliori famiglie esce proprio il 1° gennaio, distribuito da 01 Distribution.