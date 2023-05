Rido perché ti amo: la nostra intervista esclusiva a Paolo Ruffini al Riviera International Film Festival

Interviste Cinema

Nel corso del Riviera International Film Festival di Sestri Levante abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con una nostra "vecchia" conoscenza, Paolo Ruffini, venuto a presentare alcune scene di Rido perché ti amo, il suo nuovo film con Nicola Nocella e molte presenze eccellenti, in uscita il 6 luglio. La nostra intervista esclusiva.

Dopo il toccante documentario sull'Alzheimer PerdutaMente, la tournée teatrale coi ragazzi di Up & Down e il film Ragazzaccio, Paolo Ruffini, che è uno che non dorme mai, ha già pronto - in uscita il 6 luglio - Rido perché ti amo, un film che - a partire dal titolo e dalla trama - lo rappresenta perfettamente. Paolo, che noi conosciamo da oltre 20 anni, ovvero da ben prima della sua fama, è venuto a presentarne alcune immagini in anteprima al Riviera International Film Festival di Sestri Levante, e soprattutto a parlarne al numerosissimo pubblico presente, che lo ha accolto con grandissimo affetto e ha interagito con lui per un'ora in cui lui non si è sottratto a nessuna domanda, mostrando anche (dove poteva...) i numerosissimi tatuaggi a tema cinematografico che da grande cinefilo si è fatto incidere. Nel pomeriggio dopo l'incontro abbiamo incontrato Paolo Ruffini per una chiacchiera veloce sul film che ha per protagonisti lui (la spalla) e Nicola Nocella (l'eroe romantico), si ispira alle commedie americane e ha un cast davvero notevole , tra debuttanti e nomi molto famosi, di cui abbiamo parlato. Una precisazione: generalmente l'intervistatore non appare in campo e a parere di chi scrive è meglio così, ma avendo a disposizione un unico microfono, abbiamo pensato che in questo modo fossero più comprensibili anche le risposte, per cui ci scusiamo con tutti per l'involontaria invasione di campo.

Rido perché ti amo: la trama e il cast del nuovo film di Paolo Ruffini

La storia del nuovo film di Paolo Ruffini, Rido perché ti amo, parte della promessa che si sono fatti due bambini, Amanda e Leopoldo, di fronte a una torta a forma di cuore: a 40 anni si sposeranno. A una settimana dalle nozze, però, succede qualcosa, e l'uomo, uno chef, rischia di perdere l'amore della donna della sua vita. Aiutato dagli amici e soprattutto da un diario di promesse che le ha fatto da bambino, Leo deve ritrovare il se stesso di allora e riconquistare Amanda mettendo in pratica i propositi di allora. Protagonista del film è Nicola Nocella, mentre Paolo Ruffini è l'amico Ciro, l'esordiente Barbara Venturato ha il ruolo di Amanda, Daphne Scoccia è Samantha e vanno a comporre un notevole cast corale anche Greg, Loretta Goggi, Simone Brescianini, Claudia Campolongo, Filippo Caccamo, la cantautrice Malika Ayane, Herbert Cioffi, Beatrice Barillà, il regista Volfango De Biasi, e nella sua ultima apparizione sul grande schermo prima della scomparsa, il grande attore caratterista Enzo Garinei.