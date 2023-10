Palazzina Laf: la nostra intervista a Michele Riondino, regista e protagonista di una storia vera di mobbing

Interviste Cinema

Michele Riondino esordisce dietro alla macchina da presa con Palazzina Laf, che parla dell'ex Ilva e di un gruppo di lavoratori declassati e privati della dignità umana e professionale. Abbiamo intervistato il regista alla Festa del Cinema di Roma 2023, dove il film è stato presentato.

Uno degli esordi più belli che abbiamo visto alla Festa del Cinema di Roma 2023 è stato Palazzina Laf di Michele Riondino, che da figlio di un operaio e artista attento al sociale e tarantino, non poteva non parlare dell’Ilva, fabbrica che ha dato da vivere a centinaia di operai minacciando però la loro salute per colpa delle polveri sottili. Il film del giovane Montalbano, però, non denuncia "l'avvelenamento" causato dalla fabbrica e si concentra sul primo caso conclamato di mobbing.

L’edificio che dà il titolo al film era infatti il luogo in cui venivano confinati gli impiegati che si opponevano al declassamento. Impossibilitati a fare il proprio lavoro e privati quindi della loro dignità, trascorrevano le giornate a non fare niente. Alcuni di loro impazzivano, e per questo la Palazzina Laf veniva paragonata a un manicomio, se non a un lager.

In Palazzina Laf Michele Riondino si ritaglia il ruolo del protagonista, tale Caterino Lamanna che viene mandato nella Palazzina Laf dalle alte sfere dell’Ilva in qualità di spia.

Riondino ha naturalmente accompagnato Palazzina Laf alla Festa del Cinema di Roma, dove volentieri lo abbiamo intervistato. Il film arriverà nelle nostre sale il 30 novembre con BIM Distribuzione.