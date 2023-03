Missing: intervista alla giovane attrice Storm Reid, protagonista dello screenlife thriller

Interviste Cinema

È attualmente nelle sale cinematografiche italiane il thriller Missing, una storia di tensione vissuta attraverso gli schermi di computer e smatphone. Ne abbiamo parlato con la 19enne protagonista Storm Reid.

Attualmente nelle sale cinematografiche c'è il nuovo thriller Missing, un film che fa virtù del suo basso budget grazie a un'idea di racconto con un punto di vista originale. Con lo stesso concept di Searching del 2018, i produttori e gli autori sviluppano un'altra storia carica di tensione usando unicamente il filtro dei dispositivi che usiamo tutti i giorni, ovvero computer e smartphone. Ciò che Missing mette in scena è la storia dell'estenuante ricerca di una madre scomparsa da parte della figlia teenager, la quale attraverso lo schermo del computer si destreggia tra tutti i servizi, siti web e accorgimenti tecnologici online reali che possono aiutarla a trovare indizi.

Sappiamo che la tecnologica digitale è tanto utile nel mondo moderno, quanto invasiva. Il film usa questa condizione che segna le nostre vite e ne tira fuori una brillante narrazione con non poche soluzioni estetiche per allestire la visione "schermata". Si passa da una finestra all'altra, si scrutano foto, video, si comunica in live streaming, si ascoltano file audio come chiunque di noi fa ogni giorno, stratagemma che permette una immediata immedesimazione. La storia di Missing, scritta e diretta da Nicholas Johnson e Will Merrick, è così accattivante che ci si lascia trasportare per dimenticarsi persino dell'idea visiva di fondo. Il merito però va anche alla giovane protagonista e stella nascente del cinema americano, vista recentemente in un episodio della serie The Last of Us e prima ancora nel film Disney Nelle pieghe del tempo.

Abbiamo scambiato due chiacchiere proprio con lei, Storm Reid.

Leggi anche Missing: la recensione del film

Intervista a Storm Reid, protagonista del thriller Missing

Anche soltanto guardando il trailer di Missing, prodotto da Sony Pictures e distribuito in Italia da Warner Bros. Discovery, si coglie il grande lavoro effettuato in post-produzione nel creare la scenografia digitale dello schermo, nel quale è sempre presente la 19enne Storm Reid. In una conversazione "ovviamente online" con la giovane attrice, abbiamo avuto le risposte ad una serie di curiosità.

Storm, in sostanza sei tu che operi sul computer e sullo smartphone per tutta la durata del film, ma l'assemblaggio delle schermate è stato fatto dopo ripresem, naturalmente. Tu cosa avevi davanti a te quando recitavi?

Per la maggior parte del tempo, uno schermo bianco! Alcune volte avevo un computer con delle cartelle in diverse posizioni per dare la direzione al mio sguardo. Altre volte ero fortunatamente in videochiamata con i miei colleghi attori, ma in sostanza è stato tutto un immaginare l'inimmaginabile.

Sarai stata sorpresa di vedere l'effetto che ha il film dopo la finalizzazione.

È stato assolutamente incredibile vedere come tutti gli aspetti tecnici e il montaggio siano riusciti a mettere insieme i pezzi e farli funzionare. È stato un progetto molto divertente da realizzare per me e sono orgogliosa di farne parte.

Per qusi l'intera storia il tuo personaggio è in casa di fronte allo schermo. Quanto hai trovato difficile tenere in piedi il lato emotivo del film, di una figlia preoccupata e alla ricerca della madre scomparsa?

Ho cercato di mettermi nei panni del mio personaggio, June, per quanto possibile, cercando la più totale immedesimazione con le sue emozioni e vivere quelle circostanze. Questo però mettendo anche in conto come mi sarei sentita io, come avrei reagito io al suo posto. Ti direi che è stata un'intersezione tra i miei sentimenti e quelli del mio personaggio. È stato impegnativo emotivamente. June vive anche la frustrazione di essere in luogo lontano rispetto a quello dove è scomparsa sua madre, ma per fortuna con la tecnologia si destreggia bene, una qualità che le permette di mantere una certa freddezza.

Sei, come si dice, tech-savvy anche tu come lei?

Non sono così esperta come June, vorrei esserlo. Provo a darmi un voto e penso di meritarmi un 7, ma June inequivocabilmente prenderebbe 10 in tecnologia digitale.