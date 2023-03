Dopo Searching, il sottogenere dei thriller "screenlife", raccontati attraverso i canali digitali contemporanei, si arricchisce di un'altra storia con Missing. La nostra recensione.

June (Storm Reid) piange ancora la morte precoce di suo padre, e non vede troppo di buon occhio che sua madre Grace (Nia Long) abbia trovato un nuovo fidanzato, Kevin (Ken Leung). Quando però i due scompaiono misteriosamente durante una vacanza in Colombia, June capisce di essere l'unica a poter rintracciare sua madre. I suoi mezzi? Social, servizi digitali, streaming, email, piattaforme varie. È una corsa contro il tempo, seduti davanti al computer e/o smartphone alla mano.

Con 75.400.000 dollari di dollari incassati nel mondo per 880.000 (!!!) di costo, Searching di Aneesh Chaganty è stato nel 2018 un thriller indipendente dal successo esplosivo, che ha definito con chiarezza i contorni del nuovo sottogenere screenlife, che comunque l'executive producer Timur Bekmambetov aveva già battezzato in Unfriended. Tutto quello che viene raccontato in Missing, che fa parte dello stesso "universo" narrativo di Searching ma non ne è un sequel diretto, è filtrato da uno schermo di un dispositivo, sia esso uno smartphone o il desktop, tramite ogni mezzo di indagine disponibile a una persona comune. D'accordo, magari non a una persona qualunque, ma a una nativa digitale come la nostra June, capace di grande pensiero laterale, per scovare password e trovare a portata di click soluzioni sul serio disponibili a problemi urgenti.

Missing, nonostante segua pedissequamente la formula di Searching, già a rischio di furbesca ripetitività, è comunque un film divertente, posto che si accetti la sua anima da b-movie e non ci si aspetti dallo svolgimento della storia una colossale plausibilità. Ai registi e sceneggiatori esordienti Nicholas D. Johnson e Will Merrick (già collaboratori e montatori di Searching), su soggetto sempre di Chaganty e del suo socio Sev Ohanian, interessa sfruttare la formula ancora, e assicurarsi che la potenziale staticità dell'idea non annoi. Ottengono il risultato lavorando sugli elementi vecchi e nuovi del mezzo che hanno a disposizione.

Il "vecchio" in Missing è rappresentato dal ricorso ai colpi di scena esagerati, un po' disonesti, ma spassosi nella filosofia da pop-corn: un'arma sempre a disposizione del cinema di genere. Il "nuovo" è l'esteso lavoro in grafica (localizzato in italiano nella nostra versione), che sposta l'attenzione degli spettatori sulle varie zone degli schermi di smartphone e finestre di desktop, a volte divertendosi a giocare con la nostra visione periferica. In effetti la regia, non potendo allestire le scene in modo tradizionale, si nasconde in questo pilotare il nostro occhio verso un'interfaccia o l'altra: l'illusione traballa solo quando la protagonista è lontana dai suoi mezzi digitali, e il nostro sguardo non coincide col suo, ridiventando quindi "onniscente" come nel cinema tradizionale.

Questo è il momento in cui una recensione di un lavoro come Missing può cedere alla tentazione di leggerlo forzatamente come prezioso documento sociologico: ormai non c'è più privacy, siamo tutti rintracciabili, la nostra vita è tutta online, il mondo è cambiato, etc. etc. A noi sembra tuttavia più interessante notare invece come il genere screenlife rappresenti la resilienza del mezzo cinema, di fronte alle nuove modalità di fruizione dell'audiovisivo, specialmente da parte delle persone più giovani. Il cinema vuole sopravvivere e vuole raccontare una storia lineare, in questo caso thriller, com'è sua prerogativa: i fautori del genere screenlife, invece di accusare a muso duro il mondo digitale che distrae dal "buon vecchio cinema", provano a fargli abbracciare quel mondo (ironizzando nel finale anche sulle differenze tra la fiction e la "realtà"!). Non saremmo disposti a mettere la mano sul fuoco sulla capacità di questa formula di rinnovarsi, però... un film come Missing regge dignitosamente, al di là delle sue ingenuità e forzature, peraltro presentate anche dall'affine sottogenere "in differita" del found footage.