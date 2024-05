Maschile Plurale: la nostra intervista al RIFF a Michela Giraud, Giancarlo Commare e Gianmarco Saurino

Interviste Cinema

Tra i film presentati al RIFF c'era anche il sequel di Maschile singolare, ovvero Maschile Plurale, che arriverà su Prime Video a giugno. Ecco il nostro incontro con Michela Giraud, Giancarlo Commare e Gianmarco Saurino.

Nel 2021, in piena pandemia, sbarcava direttamente su Prime Video un'opera prima, firmata a quattro mani da Alessandro Guida e Matteo Pilati, una rom-com gay intitolata Maschile singolare, che si è creata un seguito di culto. Tre anni dopo ritroviamo i protagonisti in un sequel firmato dal solo Alessandro Guida, Maschile plurale, che ci racconta cosa è successo in questo periodo di tempo ai personaggi del primo. A interpretare i ruoli principali tornano Giancarlo Commare (lo chef pasticciere Antonio), Gianmarco Saurino (l'ex amante Luca) e Michela Giraud, nel ruolo della commercialista e amica del cuore di Antonio, Cristina, molto chiara e diretta nei suoi consigli e nelle sue critiche. Noi abbiamo approfittato proprio della loro presenza al Riviera International Film Festival per chiacchierarci dei temi del film, ovvero l'amore, l'amicizia, le seconde possibilità, i sequel e... le minestra riscaldate. Se avete perso il film al cinema lo scorso febbraio, potrete recuperarlo su Prime Video nel mese di giugno.

Maschile plurale: la trama

Tre anni dopo la morte di Denis, l'amico che ha unito Antonio e Luca, gli ultimi due si sono persi di vista, mentre Antonio ha proseguito la sua carriera di chef pasticciere. Proprio mentre è in crisi creativa, Luca ricompare. E' fidanzato con Tancredi (Andrea Fuorto), operatore di una casa famiglia che ospita giovani LGBTQ+ cacciati dalle loro famiglie, grazie al quale è riuscito a superare un momento difficile. Antonio, completamente preso dal lavoro, non ha una vita sentimentale rosea, anche se frequenta senza convinzione Dario (Giulio Corso), e non appena rivede Luca si rende conto che prova dei sentimenti per lui. Gli propone di rilevare il forno di famiglia che Denis aveva dovuto vendere, convinto che iniziando insieme quest'avventura potrà riconquistarlo, nonostante la sua amica d vecchia data, Cristina, lo metta in guardia. Antonio, però, è determinato, convinto che questa sia la volta buona e decide di provare a mandare in frantumi la relazione di Luca... ma è davvero un segno del destino o soltanto una sua illusione?