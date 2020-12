Le inossidabili donne di Tutti per 1 - 1 per tutti: intervista a Margherita Buy, Anna Ferzetti, Gulia Michelini

Interviste Cinema

Se in Tutti per 1 - 1 per tutti i tre moschettieri sono malmessi e un po’ stanchi, i personaggi femminili hanno dalla loro potere, astuzia e capacità divinatorie. La nostra intervista alle attrici Margherita Buy, Giulia Michelini e Anna Ferzetti.

In Tutti per 1 - 1 per tutti, il villain è donna e il potere è donna. Ad affidare infatti ai tre moschettieri rimasti la loro ultima segretissima missione è la regina Anna D'Austria, che ha il volto di Margherita Buy. A ostacolare invece Athos, Porthos e Aramis, opponendo loro i servizi segreti inglesi, è Enrichetta d'Inghilterra, che sacrifica il bene della figlia Ginevra ed è interpretata da Anna Ferzetti, nuova all'universo di Giovanni Veronesi e dei suoi eroi picareschi. Abbiamo incontrato l'attrice insieme alla Buy e a un'altra new-entry. Si tratta di Giulia Michelini, che fa la parte di TomTom, una ragazza che è una specie di navigatore umano nonché un'indovina e che fa battere il cuore a Porthos. Con le tre attrici abbiamo parlato di goliardia femminile, di un tempo presente impazzito e di allenamento fisico.

Con un cast capitanato da Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea, Tutti per 1 - 1 per tutti è una produzione Sky Original e andrà in onda in anteprima assoluta venerdì 25 dicembre alle 21.15 su Sky. La commedia sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV.