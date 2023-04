Francesco Colella ovvero l'educazione sentimentale di un attore: la nostra intervista

Interviste Cinema

Sul piccolo schermo nelle serie The Good Mothers e Christian, a teatro e al cinema, Francesco Colella è uno degli attori italiani più poliedrici e dotati in circolazione. Ecco cosa ci ha raccontato.

Fa davvero piacere quando, nel panorama attoriale italiano generalmente dominato dai soliti noti, emerge un interprete duttile, intelligente e sensibile come Francesco Colella, calabrese di nascita e milanese di adozione, capace di spaziare dal teatro, dove ha avuto come maestro nientemeno che Luca Ronconi e continua a sperimentare col Teatrodilina di Francesco Lagi, al cinema e alla televisione. Al momento lo troviamo sul piccolo schermo sia nella bella serie di Disney+ The Good Mothers, dove interpreta Carlo Cosco, un vero boss senz’anima della ‘Ndrangheta, che nella seconda stagione di Christian su Sky, dove riprende la parte di Tomei, il veterinario segaossa di Città-Palazzo recluso nel suo antro assieme agli animali e al pappagallo Ignazio, diventato uno dei beniamini del pubblico. Al cinema lo abbiamo visto al fianco di Claudia Gerini nell’ottimo Mancino naturale, ma anche in 3/19 di Silvio Soldini, in un’apparizione nel recente Pantafa di Emanuele Scaringi e prima in Quasi Natale tratto dall’omonima piece teatrale e di recente in Primadonna. Mentre sempre in tv ha interpretato ZeroZeroZero, L’Ora – Inchiostro contro piombo e Storia di Nilde dove era lo storico leader del PCI Palmiro Togliatti. Prossimamente lo rivedremo nel nuovo film di Emiliano Corapi di cui ha adorato la sceneggiatura e in una nuova serie tv di cui non può ancora dire niente. A suo agio sia nelle parti drammatiche che in quelle comiche (a proposito, qualcuno gli offra una bella commedia, che ci ha confessato gli piacerebbe molto, magari, aggiungiamo noi, una in cui si balli anche), spesso impegnato in quei piccoli ruoli che non spaventano i grandi attori, Francesco Colella sta vivendo adesso un periodo di maggiore visibilità ed è giustamente apprezzato come merita dal pubblico e dai registi che lo scelgono. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata telefonica con lui a seguito della presentazione di The Good Mothers, ma abbiamo approfittato della sua simpatia e disponibilità per parlare anche di altro e soprattutto del mestiere dell’attore che per un uomo appassionato come lui è inscindibile dalla vita personale.

La nostra intervista a Francesco Colella

Quando chiediamo a Francesco Colella se c’è un ruolo, tra i tanti che ha interpretato fino ad ora, che gli sia più caro di altri per qualche motivo, la risposta non è di maniera e non rispecchia il narcisismo che spesso siamo soliti associare all'attore, ma la concezione di un mestiere che ti aiuta a vivere e dal quale puoi imparare di continuo.

"Non ho delle preferenze, forse ti posso dire che sono più affezionato ai ruoli che hanno avuto meno risonanza o per i quali ho provato più resistenza o più fatica, perché sono quelli che in qualche modo mi hanno permesso di rendermi più solido come persona e come attore. Sai, è facile quando a un certo punto fai un ruolo dove hai tanti feedback, delle bellissime parole e delle conferme, ma quando a volte ti capita di fare qualcosa e di sentirti solo dopo che hai fatto il tuo lavoro, magari perché quel film o quello spettacolo teatrale hanno avuto poca circolazione, è soprattutto lì che mi va di abbraccialo. Mi capita ad esempio di fare degli spettacoli teatrali con la compagnia che è la mia famiglia artistica, Teatrodilina. Abbiamo fatto per un mese e mezzo uno spettacolo per tre giorni in un teatro da 80 persone. La gente è venuta, abbiamo fatto anche una replica straordinaria. Dal punto di vista produttivo la cosa è puramente fallimentare, ma da quello artistico per me e per i miei compagni di lavoro è stata un'esperienza di grande ricchezza. Quando parlo di educazione sentimentale è perché io davvero credo che la recitazione o il praticare questo tipo di mestiere sia una maniera di leggere il mondo, di relazionarsi agli altri, di considerare quelle che sono le dinamiche tra le persone, di imparare una grammatica dei sentimenti. Se la eserciti giorno dopo giorno e fai della recitazione uno strumento di conoscenza, alla fine questa cosa diventa bella a tal punto che non ti viene da dire “io separo la recitazione dalla vita privata”. Cosa c’è da separare se questi vasi comunicanti si nutrono tra loro?

Affrontando il ruolo di Carlo Cosco in The Good Mothers, hai rivendicato il diritto di disprezzare il personaggio cui hai dato vita. Cosa ti ha spinto ad affrontarlo?

"Mi ha spinto il senso di una sfida e anche il volermi assumere una responsabilità. Per me questa tematica è molto importante. Se posso coniugare il mio mestiere di attore con delle istanze che mi riguardano come persona, come cittadino e come essere umano, questa è una commistione che mi spinge a voler accettare. Non dico che disprezzo quest’uomo per levare complessità a una sfida interpretativa, al contrario, io devo poter creare una distanza con questo personaggio sapendo che mi provoca una profonda repulsione e mi prendo la libertà di rappresentarlo in tutti i suoi aspetti di persona che vive un deserto, un abisso di abiezione. Il fatto di mantenerlo distante da me, di disprezzarlo come merita, fa in modo che alla fine della mia giornata di lavoro, da persona ancora prima che da attore, io possa rigettarlo via e non esserne contaminato, per poi riprenderlo al mattino sul set e cercare di dargli corpo, vita, esistenza in questa serie. Come si fa a innestare umanità in una persona che non ne ha, e soprattutto, si pensa davvero che non esistano persone prive di umanità? Esistono nella realtà persone che hanno il vuoto di spirito, si sono spogliate dei sentimenti a un punto tale che non li ritrovano, li hanno perduti e laddove cercano di rigenerarli ne fanno solo delle rappresentazioni grottesche, perché se sei un seminatore di morte, se pensi che tua moglie e tua figlia siano un tuo possesso e i tuoi affetti un territorio privato di cui puoi disfarti o che puoi utilizzare per perseguire i tuoi fini, che tipo di umanità hai? E io da attore devo poter rappresentare questo vuoto, questo deserto".

Il tuo non è certo un approccio da attore americano, da Actors’ Studio, quello della totale identificazione con un personaggio per quanto negativo possa essere...

"Non ho un metodo. A seconda dei personaggi che devo affrontare vado a frequentare un mondo, un universo, però ce ne sono alcuni che abbraccio, che accolgo, che sono addirittura migliori di me, che mi educano sentimentalmente, e altri come in questo caso da cui ho bisogno di allontanarmi. Io non posso stabilire l’effetto del mio lavoro sul pubblico, ma i principi da cui farlo muovere, quelli sì. Non mi ritengo una persona illuminata, ma un uomo in cerca di equilibrio e in questo caso la fatica e la ricerca per fare questo lavoro è dipesa dal fatto di dover cercare proprio questo tipo di equilibrio".

Parlando di The Good Mothers hai citato Elio Petri e Francesco Rosi, autori di un tipo di cinema che oggi manca, con l'eccezione di registi della generazione di Marco Bellocchio. Non trovi che in Italia spesso non si abbia il coraggio di affrontare temi politici e civili?

"Probabilmente il coraggio non manca ma arriva fino a un certo punto. Quando si comincia a considerare il vantaggio economico di un film o di un’opera d’arte e quando tutto questo è asservito al puro mercimonio, al puro commercio, anche un’autorialità, che comunque esiste, fa fatica ad espandersi. E mi dispiace, perché nell’ambito artistico quando la bilancia pesa troppo sul piatto del mercato, quando non è l’azienda al servizio dell’arte ma è l’arte al servizio dell’azienda, vuol dire che stiamo vivendo tempi infelici".

Il cinema è in crisi ma i teatri sono pieni, ed è un dato di fatto. Come te lo spieghi?

"Penso che ci sia una totale sottovalutazione del pubblico, che è molto più avanti di certe figure che credono di conoscerne i gusti e gli umori. Siccome stiamo vivendo un’epoca molto difficile, magari il pubblico non ha un’alfabetizzazione critica, ma è sensibile e aperto a ricevere le cose belle, le sa riconoscere e le sa promuovere. E se c’è qualcuno che crede invece di vellicare i bassi istinti del pubblico, di dargli da mangiare qualsiasi cosa si sbaglia di grosso. Il teatro dovrebbe insegnare qualcosa in questo momento al cinema. Con lo spettacolo dal vivo, con i linguaggi che sperimenta attira tantissima gente. E c’è anche un’altra cosa. Il cinema dovrebbe potersi considerare ed essere considerato spettacolo dal vivo da ora in poi. Perché, come il teatro, è l’unico universo che accetta ed accoglie gli spettatori, crea un’aggregazione di persone di fronte a un’opera d’arte, a un film, a un racconto, che è anche un'aggregazione civile. Quando tu da solo consumi delle opere in maniera solipsistica davanti al computer, l’emozione, la commozione o la riflessione che trai da quel film o da quel racconto è ben diversa da quando la ricevi e la condividi fisicamente con altre persone. Questa aggregazione fisica, questa commozione comune che si può avere di fronte a delle scene di film o a spettacoli teatrali fa in modo che si impianti maggiormente nella tua memoria e quindi questo produce anche una crescita civile".

Tu hai iniziato a teatro con un maestro come Luca Ronconi, ne hai avuti o ne hai altri che in qualche modo ti hanno formato?

"Certo, partendo da Luca Ronconi che è stato un maestro vivente, anche se penso di essere un attore migliore adesso, piuttosto che quando ero al servizio del suo teatro. C'erano attori che si potenziavano enormemente con la sua guida e con la sua regia e altri come me che hanno imparato a mettere se stessi al servizio di una poetica, ma che magari hanno trovato la propria voce, per stonata che fosse, in seguito. Sono stato testimone del lavoro di Ronconi, uno dei grandi maestri del teatro del Novecento. Che piacessero o meno i suoi spettacoli, che comunque erano impegnativi, Ronconi era un uomo di quel secolo, cioè una persona estremamente colta, che riusciva a leggere dentro i testi e dietro il linguaggio delle cose incredibili. Il primo giorno di prova di Ronconi era un miracolo: lui prendeva un testo con almeno 30 personaggi e con la compagnia schierata cominciava a leggerlo tutto da solo e tu vedevi emergere in maniera plastica da quei fogli di carta i personaggi, ridevi e ti commuovevi.

Per quanto poi negli spettacoli lo spazio scenico ideato da Ronconi non permettesse una recitazione naturalistica, ma ne richiedesse una in conflitto o in equilibrio con la macchina scenica, quando leggeva non era così diverso da Eduardo De Filippo, tanto è vero che le nostre prove erano il tentativo di raggiungere almeno il 40/50 per cento di quello che lui ci aveva proposto in prima lettura. Mi ricordo il suo grande insegnamento quando mi chiamò la prima volta e mi disse “Francesco, tu hai un’espressività naturale, hai questo talento, ma se vuoi fare teatro con me sappi che l’espressività non sarà il fine, sarà un mezzo per andare oltre”. Lui concepiva la recitazione come mezzo di conoscenza, tanto è vero che proponeva delle idee o dei personaggi come degli obiettivi da raggiungere e la tua recitazione, la tua ricerca era una fatica anche spasmodica a volte per raggiungere le altezze di quella proposta ed era bellissimo vedere dibattersi in scena questi personaggi e questi attori che avevano questa tensione verso qualcosa di più alto. E con più alto intendo che l’emotività di un Amleto non può mai essere vicina alla nostra emotività, non puoi mai ridurre Amleto a te stesso ma sei tu che devi raggiungere quel tipo di conflitto, di disperazione lucida, di interrogativo sul mondo, e questo era bellissimo".

"Altri maestri li ho avuti nella letteratura. Non voglio fare l’intellettuale, non è richiesto a un attore di esserlo, tutt’altro, ma ho nella memoria i romanzi ottocenteschi, dai grandi russi, come Dostojevskj soprattutto e Tolstoj, a Balzac. Non è per darmi un tono, mi piacerebbe leggere molto di più di quanto faccio e mi sento una capra da questo punto di vista, ma sicuramente nella mia memoria esistono con lo stesso senso di realtà persone incontrate e conosciute e personaggi dei romanzi che ho letto. Quando Dostojevski dedica molto spazio a un personaggio non è per capziosità o perché ha un’ossessione ma perché davvero ti insegna che un uomo o una donna hanno dentro un universo talmente ricco e sfaccettato che passi dei capitoli interi a cercare di capire che tipo di persone sono. Però vorrei anche dirti che in un’intervista è facile raccontare i modelli alti, Ronconi e Dostojevski, ma vorrei evitare qualsiasi tipo di compiacimento rispetto a questo: ho delle figure nella mia vita che sono i miei affetti, ho degli amici, ho i miei genitori, i miei figli e le persone che incontro, che sono un punto di osservazione enorme, che ti contamina e ti nutre è anche lì impari tantissimo. Non lo dico per un esercizio di finta modestia, ma vivo anche in un universo popolato di persone che prima che un attore fanno di me l’uomo che sono".

Cosa è che ti fa decidere di affrontare un ruolo?

"Quando leggo o decido di farli non faccio nessuna speculazione, cerco di attivare un canale che è quello dell’intuito e di capire se attraverso quel personaggio posso non solo apprendere qualcosa, ma anche in qualche modo comunicare un universo più ampio possibile. Per fare un personaggio, come accade ai miei colleghi e colleghe, stai lì un mese, un mese e mezzo, sono parti di vita e uno deve fare in modo di non essere infelice. Ci sono stati dei periodi in cui magari ho accettato dei ruoli per sopravvivenza e anche quelli mi sono serviti, perché la cosa che hai fatto magari per tirare avanti è la tua educazione migliore. Se ho una fortuna e un privilegio oggi è che riesco a capire e a farmi guidare meglio da quello che mi risuona al punto da volerlo fare. Mi è capitato di dire di no in periodi in cui mi sarebbe convenuto dire di sì, per esigenze materiali. Però quando questo mi è successo, in un periodo di estrema difficoltà nel quale temevo, come succede sempre, per un attore, che il lavoro non sarebbe arrivato e per un lungo periodo è stato così, ho ricevuto una proposta che mi offriva parecchi soldi, ma sono contento quella volta di aver giocato d’azzardo e di aver detto di no, perché ho pensato “se accetto per convenienza o per soldi, da questo momento in poi il mio lavoro prenderà una direzione che in qualche modo mi tirerà avanti, ma se rischio, se dico di no, sono sicuro che qualcosa arriverà e magari porterà meno soldi ma davvero mi risuonerà dentro”. Ho avuto un brivido dietro la schiena per dei mesi ma poi le cose sono arrivate. Io penso che l’identità di un attore si formi non tanto quando lavora, ma soprattutto quando non lavora e non viene considerato perché lì deve avere un rapporto di fiducia se non fideistico con se stesso e col suo lavoro".

Noi comunque speriamo di vedere al lavoro Francesco Colella sempre più spesso e magari anche da protagonista, perché la sua bravura di attore è pari alla sua ricchezza umana e lo ringraziamo di cuore per il tempo che ci ha concesso e le sue illuminanti risposte. Per ora possiamo ammirarlo in due performance agli antipodi tra di loro nelle serie tv che abbiamo citato, The Good Mothers su Disney+ e la seconda stagione di Christian su Sky e NOW, che vi consigliamo di non perdere.