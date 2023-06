Elemental, intervista alle voci italiane: "Raccontiamo quanto è stimolante avere a che fare con chi è diverso da te"

Interviste Cinema

Per l'arrivo di Elemental targato Pixar, già in sala, abbiamo incontrato i doppiatori italiani dei protagonisti Ember e Wade, rispettivamente Valentina Romani e Stefano De Martino, insieme a Mr. Rain, autore della versione italiana del brano "Per sempre ci sarò." Ecco la nostra intervista video.

Elemental, ultima fatica Pixar / Disney, è nelle nostre sale: il film di animazione racconta dell'amore teoricamente impossibile tra due esseri di natura del tutto diversa, cioè Ember (fatta di fuoco) e Wade (pura acqua in movimento). Abbiamo incontrato in quest'intervista video le voci italiane dei due protagonisti, rispettivamente Valentina Romani e Stefano De Martino, accompagnate da Mr. Rain, che ha curato la versione italiana del brano "Per sempre ci sarò". Il comportamento "realistico" e credibile di Ember, per quanto il personaggio sia esteticamente surreale, ha aiutato Valentina ad affrontare questo impegnativo doppiaggio? Nato come ballerino, Stefano ha apprezzato la dinamicità tutta particolare di un protagonista come Wade... senza scheletro? Quale valore dà Mr. Rain alla fiaba e al candore dell'infanzia, che lui stesso ha canalizzato nella canzone "Supereroi" che portò a Sanremo?



Elemental: La nostra intervista esclusiva ai doppiatori italiani del Film Valentina Romani, Stefano De Martino e MR. Rain - HD

Elemental, la trama del film animato Pixar