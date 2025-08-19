Temptation Island, Sonia M e Alessio si sposano: la segnalazione inaspettata

News VIP

Nuova segnalazione su Sonia Mattalia e Alessio Loparco, che continuano a far parlare di loro anche dopo la fine di Temptation Island.

Nuove segnalazioni su Alessio Loparco e Sonia Mattalia, una delle coppie più discusse della nuova edizione di Temptation Island. Sembra, infatti, che i due stiano organizzando le loro nozze!

Temptation Island, Sonia e Alessio: tutto bene tra loro?

Questo anno Temptation Island ha davvero superato le aspettative. Corse in spiaggia con placcaggio da parte degli autori, distruzione di oggetti marini, la Tribuna Posillipo, il gazebo, “vogliti bene”, il percorso psicologico importante, i caffè nei parcheggi, il “sei banale” ululato alla luna, il bacio inaspettato con conseguente tradimento in diretta, toporatto. Insomma, il pubblico ha talmente apprezzato il trash di questa stagione del reality show condotto da Filippo Bisciglia da regalare al programma ascolti stellari, i migliori mai registrati nella storia di Temptation Island.

Tra le coppie che più hanno fatto discutere c’è senza dubbio c’è quella formata da Sonia Mattalia e Alessio Loparco. Il loro viaggio nei sentimenti si è interrotto dopo poche ore, quando il giovane avvocato ha ammesso di non aver mai amato la sua compagna, o almeno di non esserne sicuro, e così i due hanno dato vita ad una sequela estenuante di falò di confronto in avvocatese, fino alla sorpresa durante l’intervista del mese dopo.

Alessio e Sonia sono tornati insieme, pronti a fare insieme un percorso per ristabilire il loro rapporto e lasciare alle spalle il passato. Nelle ultime settimane sono arrivate diverse segnalazioni su questa coppia di Temptation Island, tra cui quella che riguarda la decisione di cancellarsi dall’ordine degli avvocati, prima della messa in onda del programma su Canale 5. Ora ne arriva una nuova, sempre da parte di una fan di Deianira Marzano, ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, Sonia e Alessio si sposano?

Dopo la fine del loro percorso a Temptation Island, Sonia Mattalia e Alessio Loparco sono più uniti che mai. Come per tutti i protagonisti del reality delle tentazioni dovremmo aspettare la prima registrazione di Uomini e Donne, quando saranno invitati per parlare della loro relazione, per capire quali saranno i loro prossimi progetti. Tuttavia è arrivata proprio nelle ultime notizie una segnalazione anonima di un’utente Instagram che ha fatto sapere che Sonia e Alessio hanno intenzione di sposarsi al più presto.

“Ti do una notizia su di loro, lui sta prendendo la cresima perché si devono sposare!”.

Chissà se alle nozze Alessio inviterà i suoi genitori, che hanno lanciato un appello al giovane avvocato ammettendo di non sentirlo ormai da sette lunghi mesi, e di essere molto preoccupati. Non ci resta che attendere che i protagonisti di Temptation Island abbiano il via libera da parte della redazione per raccontare cosa sta accadendo nelle loro vite, così da sapere se questa notizia sul matrimonio sia vera o meno.

