Temptation Island, mossa shock di Alessio e Sonia M: si cancellano dall’ordine degli avvocati

Alessio Loparco e Sonia Mattalia, dopo la loro esperienza a Temptation Island, si cancellano dall’ordine degli avvocati.

Alessio Loparco e Sonia Mattalia continuano a fornici colpi di scena davvero inaspettati anche dopo la fine di Temptation Island. Alla fine la coppia è tornata insieme e quel percorso psicologico importante lo stanno evidentemente facendo in due, ma c’è di più. Stando alle ultime indiscrezioni i due avvocati avrebbero preso la decisione di cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati!

Temptation Island, Sonia e Alessio prendono una decisione

Nel corso della loro avventura a Temptation Island, Sonia Mattalia e Alessio Loparco ci hanno tenuto con il fiato sospeso proprio fino all’ultimo minuto. Sembra, infatti, ormai tutto perso per la coppia di avvocati quando Alessio, infuriato per aver perso l’occasione di essere a Temptation Island, se l’è presa con la sua fidanzata e ha continuato a rifilarle no ai vari falò di confronto (hanno tenuto più falò di chiunque prima di loro pur essendo stati in gioco circa due giorni), al grido di “vogliti bene” e “uscito di qua mi faccio un percorso psicologico importante”. I confronti in avvocatese hanno divertito, talvolta meravigliato, un po’ spiazzato il pubblico che alla fine ha smesso anche di patteggiare per Sonia avendo compreso che tanto, nonostante tutto, lei se lo sarebbe ripreso e come il giovane avvocato.

E così è stato, infatti, la coppia ha annunciato un mese dopo la fine del programma di essere tornata insieme ufficialmente, di star ricostruendo la relazione cercando di partire dalle mancanze che li hanno messi in crisi. Ma c’è di più, ed è un’indiscrezione del settimanale Oggi a lanciare un nuovo colpo di scena per loro.

Temptation Island, Sonia e Alessio si cancellano dell’Ordine degli avvocati

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi, lo scorso 12 giugno, quando ancora doveva andare in onda su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island che li ha visti tra i protagonisti, Alessio Loparco e Sonia Mattalia avrebbero preso la decisione di cancellarsi dall’Ordine degli avvocati. La scelta sarebbe stata presa per evitare sanzioni disciplinari per via della loro partecipazione al programma ma c’è anche chi, voci vicine alla coppia, fa sapere che entrambi hanno desiderio di tentare la carriera nel mondo dello spettacolo.

Secondo Oggi, comunque, Sonia avrebbe messo in vendita lo studio legale mentre Loparco avrebbe già rimosso la targa. Ma c’è anche un’altra news che riguarda in particolare il giovane avvocato, che starebbe preoccupando non poco i suoi genitori, non facendosi sentire da mesi. I genitori, Rosa e Pietro, hanno lanciato un vero e proprio appello accorato al figlio, chiedendogli di fargli sapere come sta e di non dimenticarsi di loro. Cosa ne pensate?

