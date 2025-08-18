Temptation Island, parlano i genitori di Alessio Loparco: "Sparito da 7 mesi"

News VIP

L'appello dei genitori di Alessio Loparco, il 39enne fidanzato di Sonia Mattalia con cui ha partecipato alla recente edizione di Temptation Island.

Alessio Loparco, uno dei protagonisti più chiacchierati dell’ultima edizione di Temptation Island sia per il suo percorso con la fidanzata Sonia sia per il suo comportamento piuttosto singolare, è tornato al centro dell'attenzione mediatica in seguito ad un appello da parte dei suoi genitori,

Temptation Island, "Non farci soffrire inutilmente": l'appello dei genitori di Alessio Loparco

Mamma Rosa e papà Pietro hanno infatti raccontato di al settimanale Oggi, aver scoperto della partecipazione del figlio al programma solo guardando i promo in televisione e di non sentirlo da mesi. Attraverso il settimanale, i genitori del 38enne hanno deciso di fare un vero e proprio appello:

“Alessio siamo sempre stati orgogliosi di te e lo siamo ancora di più oggi dopo averti visto in tv, ma perché tu ti stai dimenticando di noi? Sono sette mesi che sei sparito, non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi. Ma perché? Non farci soffrire inutilmente. Non vogliamo disturbarti, fatti pure la tua vita. Facci solo sapere che stai bene, sei felice e anche noi staremo meglio”.

Un appello carico di emozione quello dei genitori, che denunciano l’assenza di Alessio da ben sette mesi, molto prima della registrazione del reality dello scorso giugno. I motivi della distanza rimangono un mistero, ma le parole dei genitori trasmettono chiaramente la loro preoccupazione e il desiderio di riavvicinarsi al figlio.

Ma non sono solo i rapporti familiari a subire cambiamenti nella vita di Loparco. Secondo le ultime indiscrezioni riportate sempre dal settimanale Oggi, lo scorso 12 giugno, prima della messa in onda di Temptation Island, Alessio e Sonia Mattalia avrebbero deciso di cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati. Una scelta dettata in parte dalla necessità di evitare eventuali sanzioni disciplinari per la partecipazione al reality, ma che secondo fonti vicine alla coppia, rifletterebbe anche un desiderio di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

Sonia avrebbe messo in vendita lo studio legale, mentre Alessio avrebbe già rimosso la targa del proprio studio, segnando così un vero e proprio passaggio simbolico verso nuovi orizzonti professionali e personali. Secondo quanto riferisce Fanpage, a settembre rivedremo tutti i protagonisti dell'ultima edizione del docu-reality per poter scoprire, a distanza di pià di due mesi, come stanno procedendo le loro storie d'amore e la loro vita. Un'occasione per saperne di più della coppia pugliese che nel villaggio dei sentimenti di Canale 5 ha avuto un percorso particolarmente intenso e caratterizzato da diversi colpi di scena.

