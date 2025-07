Temptation Island, Sonia M difesa da una nota ex dama di Uomini e Donne: ‘’Merita un uomo all’altezza’’

News VIP

Rosanna, ex dama del trono over di Uomini e Donne, fa un bellissimo elogio a Sonia M, protagonista della nuova edizione di Temptation Island.

Protagonista della nuova edizione di Temptation Island, Sonia M ha trovato l’appoggio del pubblico del reality show condotto da Filippo Bisciglia, sopratutto dopo un falò di confronto surreale durante il quale il fidanzato Alessio l’ha piantata in asso. In difesa della donna arriva anche una nota dama del trono over di Uomini e Donne, che non risparmia frecciatine all’avvocato che le ha spezzato il cuore.

Temptation Island, Sonia M trova alleati

Sonia M ha conquistato il pubblico di Temptation Island in pochissimo tempo, e tutti sono rimasti malissimo quando Alessio l’ha piantata in asso durante il falò di confronto. Un confronto surreale nel quale il giovane avvocato ha usato terminino tecnici per confondere l’interlocutore, sperando che nessuno capisse che la sua priorità era rimanere nel programma e non di certo dimostrare amore alla sua fidanzata, della quale ha parlato in termini davvero terribili rivelando di non averla mai amata. Insomma, Alessio sperava di uscirne bene e invece è diventato ufficialmente lo zimbello del web e basta fare un giro su Instagram per accorgersene.

Nel frattempo, Sonia M è stata difesa da Stefania Orlando ma anche da tanti alti utenti del web, soprattutto dopo che Filippo Bisciglia ha fatto presente al pubblico del reality show di Canale 5 che, forse, il loro percorso non è finito qui. Sonia M è apparsa davvero innamorata di Alessio, distrutta dalla consapevolezza di aver errato nuovamente a fidarsi di un uomo che le prometteva amore e invece voleva solo approfittarsi di lei. Per questo in molti temono che, se Alessio tornasse con la coda tra le gambe, lei se lo riprenderebbe. A difesa di Sonia M arriva anche il commento di una nota dama del trono over di Uomini e Donne, ovvero Rosanna Siino che questo anno è stata protagonista per via della sua relazione con Giuseppe, da poco naufragata. Ecco cosa ha detto la dama siciliana.

Temptation Island, Rosanna difende Sonia M

È dispiaciuto un po’ a tutti vedere Sonia M distrutta ma ancora fortissima durante il suo falò di confronto con Alessio nel corso della terza puntata di Temptation Island, andata in onda su Canale 5. Per quanto, infatti, l’opinione generale sia che la donna merita molto di più dalla vita sentimentale di un uomo che si accontenta di stare con lei non sapendo neppure se la ama o meno, è impossibile non pensare alla sua sofferenza. Rosanna Siino, protagonista dell’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne, ha speso bellissime parole su Sonia M durante la sua recente intervista con Opinionista Social.

“Lei ha tutta la mia ammirazione. Sonia è una donna bellissima, intelligente, centrata e credo meriti un uomo davvero all’altezza. Lui, invece, per quel poco che mi conoscete, con me sarebbe durato meno di un minuto. Ci sono persone che non si rendono conto di quanto l’egoismo possa ferire e certe ferite non le vedi subito ma lasciano il segno”.

Insomma, secondo Rosanna l’intraprendente avvocatessa merita di meglio. A questo punto, tuttavia, sorge spontaneo pensare che se davvero la sua love story con Alessio è giunta al termine, Sonia M potrebbe approdare nello studio di Uomini e Donne come nuova dama del trono over. Uno smacco al suo ex la cui priorità, ormai lo abbiamo capito tutti, è fare televisione.

Scopri le ultime news su Temptation Island.