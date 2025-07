Temptation Island, Alessio lascia Sonia al falò di confronto: "Hai avuto paura delle tentazioni" (VIDEO)

News VIP

Alessio Loparco e Sonia Mattalia litigano e poi si lasciano al falò di confronto finale: ecco cosa è successo tra i due protagonisti della 13esima edizione di Temptation Island.

Nessun lieto fine per la coppia formata da Alessio Loparco e Sonia Mattalia. Dopo essersi rivisti e scontrati al falò di confronto finale, i due discussi protagonisti della nuova edizione di Temptation Island hanno lasciato il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia separati.

Il falò di confronto di Alessio e Sonia

Nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island, andata in onda ieri giovedì 17 luglio 2025, è andato in onda il tanto atteso falò di confronto di Alessio Loparco e Sonia Mattalia. "Rimandare non serve più a niente. È arrivato il momento di guardarci negli occhi" ha dichiarato la donna a Filippo Bisciglia, accettando di incontrare il suo fidanzato e lasciando definitivamente il villaggio delle tentazioni.

Il loro incontro, però, non è andato nel migliore dei modi, anzi. Se da una parte Sonia ha rivelato di non aver per niente apprezzato e accettato le frasi del compagno che aveva dichiarato: "Non so se l'ho mai amata, le ho fatto la proposta per gratitudine", dall'altra, invece Alessio ha continuato a ribadire il fatto di non essere riuscito a capire davvero i suoi sentimenti a causa della decisione di lei di interrompere il percorso di entrambi nel docu-reality delle tentazioni:

Come posso capire se la amo, se non ho avuto modo di mettermi alla prova durante il percorso? Se vivo sempre a stretto contatto con lei, non ho occasioni reali per tradirla, per interagire con altre persone e vedere come reagisce lei in quelle situazioni. [...] La gratitudine e il senso di protezione non sono sentimenti inferiori all'amore. Quando parlo di protezione, intendo dire che sarei stato disposto a farmi ammazzare per difenderti.

Sonia ha provato a fargli capire il suo stato d'animo e il motivo che l'ha spinta a richiedere subito il falò di confronto, ma non è servito a nulla. Alessio è rimasto fermo sulla sua posizione, rigirando completamente la frittata più volte. "Tu sei arrabbiato perché ti ho strappato dal percorso, hai offeso la mia dignità di donna. Sei stato crudele e meschino" ha continuato la donna visibilmente ferita e delusa.

Alessio lascia Sonia a Temptation Island: la decisione finale

Dopo essersi duramente confrontati al falò di confronto finale, Alessio Loparco e Sonia Mattalia hanno lasciato Temptation Island separati. A prendere la decisione è stato l'avvocato, che ha accusato la donna di non avergli fatto sciogliere i dubbi sui suoi sentimenti e rivelato di essere, per questo motivo, costretto a lasciarla: "Decido di tornare a casa da solo, perché tu non mi hai fatto sciogliere il dubbio e fare il percorso".

Un comportamento che ha provocato la reazione immediata della Mattalia, che ha sbottato definendo le sue parole un vero e proprio ricatto. "Io sarei riuscito a resistere, e magari avrei aiutato anche gli altri. L'orgoglio ti ha giocato un brutto scherzo" ha concluso Loparco che, prima di lasciare il falò di confronto, le ha fatto una promessa "Esco da qua e vado a fare un percorso psicologico importante". Rimasta da sola con Filippo Bisciglia, Sonia non è riuscita a nascondere la sua delusione per l'amaro epilogo: "Una delusione enorme, non mi aspettavo che finisse così, mi aspettavo che almeno si scusasse, che comprendesse un minimo quello che ha detto. Invece niente". Stando alle anticipazioni del docu-reality delle tentazioni, però, non è ancora detta l'ultima parola. Per saperne di più non ci resta che attendere le prossime puntate.

