Temptation Island, Stefania Orlando demolisce Alessio dopo il falò di confronto con Sonia M

Alessio lascia Sonia M durante il falò di confronto finale a Temptation Island e Stefania Orlando interviene sui social a gamba tesa.

Puntata scoppiettante di Temptation Island, e il pubblico ha apprezzato tutto quello che è successo nel corso del terzo appuntamento con il reality show di Canale 5, perché si sono toccate vette altissime di trash. Anche il falò di confronto tra Alessio e Sonia M non è stato da meno, commentato anche in modo lapidario da Stefania Orlando che si è fatta portavoce del pubblico con il suo sfogo social.

Temptation Island, Alessio lascia Sonia M

La coppia formata da Alessio e Sonia M ha immediatamente catalizzato l’attenzione del pubblico di Temptation Island, sin dal video di presentazione. L’avventura di questa coppia nel reality show di Canale 5 si è conclusa prestissimo, quando Sonia ha assistito allo sfogo del suo fidanzato dopo l’approdo nel programma, nel quale Alessio ammetteva di non essere certo di amarla e di averla mai amata, e di essersi legato a lei per gratitudine più che per sentimento. Insomma, Alessio ha dato voce a tutti i dubbi di Sonia, che non ha retto e lo ha convocato al falò di confronto anticipato, al quale lui ha pensato furbescamente di non presentarsi. Sonia ha deciso di lasciare il programma ma la redazione ha fatto uno strappo alla regola e le ha permesso di rimanere nel villaggio delle fidanzate mentre Alessio è stato relegato all’hotel.

Così, lui ha chiesto un secondo confronto ma lei non si è presentata e il pubblico ha applaudito, tutto schierato contro l’avvocato. Nel corso della terza puntata di Temptation Island, finalmente i due ex si sono incontrati ma il confronto non è andato come previsto. Alessio, infatti, era furioso con Sonia ma non tanto per averlo piantato in asso senza spiegazioni, bensì perché non gli ha permesso di continuare la sua esperienza televisiva.

“Tu sei arrabbiato con me perché non ti ho consentito di proseguire la tua permanenza nel programma. Dicendomi “se mi facevi finire il percorso forse avrei capito qualcosa” mi stai ricattando. Tu non mi hai amato davvero! Io merito un uomo che è sicuro dei suoi sentimenti nei miei confronti. Cosa avrei fatto io? Speravo di vederlo meno arrabbiato, ma i miei sentimenti non possono sparire in pochi giorni“.

Ha sbottato Sonia dopo che Alessio ha annunciato di volerla lasciare definitivamente adducendo a scuse davvero banali, che nascondo appunto tutto il suo risentimento per la mancata occasione sul piccolo schermo. Una figura davvero terrificante della quale forse lui non si è ancora reso conto, commentata anche da Stefania Orlando.

Temptation Island, Stefania Orlando contro Alessio

Tra i tanti fan di Temptation Island c’è anche Stefania Orlando, recentemente protagonista del Grande Fratello su Canale 5, volto amatissimo della televisione italiana e con un discreto seguito su Instagram dove conta 717mila followers. La conduttrice, osservando allibita come tutti noi il confronto tra Alessio e Sonia M durante il falò, ha espresso tutta la sua solidarietà alla avvocatessa e ha pubblicato un commento lapidario sull’accaduto.

“Alessio meglio perderti che trovarti”.

Insomma, Stefania ha espresso perfettamente la voce del popolo del web, schifata dal comportamento di Alessio. L’avvocato ha fatto davvero una pessima figura, perché oltre a ferire in modo profondo una persona che gli ha dato tanto per lunghi anni, ha sottolineato di voler rimanere a Temptation Island per fare la sua esperienza, come fosse un gioco e un trampolino di lancio. Questione sollevata anche da Filippo Bisciglia durante il falò di confronto, che ha fatto uno strappo alla regola indispettito dalle parole di Alessio.

