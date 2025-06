Temptation Island, segnalazione su Antonio: ha mentito alla redazione?

News VIP

Neppure il tempo di debuttare in tv che Temptation Island è già teatro di gossip. Nelle ultime ore arriva una segnalazione sulla coppia formata da Antonio e Valentina.

Meno di un mese alla messa in onda della nuova edizione di Temptation Island, ed ecco che piovono già le prime segnalazioni. Questa riguarda Antonio, che si è presentato con la fidanzata Valentina nel programma condotto da Filippo Bisciglia, e che potrebbe aver mentito clamorosamente alla redazione. Ecco i dettagli.

Temptation Island, Antonio e Valentina sotto accusa

La nuova edizione di Temptation Island sta per debuttare in prima serata su Canale 5 e già è polemica sulle coppie di questo anno. Negli ultimi giorni, sulla pagina Instagram ufficiale dello show condotto da Filippo Bisciglia, sono stati diffusi i video delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione con un viaggio nei sentimenti. A colpire in particolare il pubblico è stata la coppia formata da Antonio e Valentina. A scrivere alla redazione di Temptation Island, che questo anno lascia la Sardegna e si sposta in Calabria, presso il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, è stata la ragazza che non riesce a provare fiducia per il suo fidanzato.

Valentina, infatti, ha raccontato che all’inizio della loro conoscenza Antonio le ha mentito, rivelandole di dover fare un viaggio con un amico che aveva appena vinto 150mila euro, per poi scoprire che non esisteva nessun amico e che si trattava della sua fidanzata. Esatto, Antonio era fidanzato con entrambe e, stando al racconto di Valentina, sarebbe stata proprio l’altra donna a contattarla per spiegarle la situazione. Lui ha tentato di giustificarsi ridendo, ma lei ha poi rincarato la dose dichiarando che ancora oggi lo trova a mandare qualche messaggio a ragazze sconosciute. Insomma, Antonio è un donnaiolo. Ma secondo una segnalazione sul conto del nuovo protagonista del programma di Canale 5 non è esattamente così.

Temptation Island, segnalazione su Antonio

Nel video di presentazione di Antonio e Valentina, la terza coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island, in partenza il 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5, abbiamo scoperto che lui è un donnaiolo e che la loro relazione è iniziata in modo particolare, ovvero con un’enorme bugia. Il popolo del web è certo che Antonio ci regalerà dei momenti trash questo anno, essendo già un personaggio, ma una segnalazione dell’ultima ora mette in discussione tutto.

“Io lui lo conosco. Stava insieme ad una mia carissima amica con cui ha una figlia insieme. Non è quello che dice, non ha mai tradito la mia amica”.

Questa la segnalazione su Antonio giunta all’attenzione di Deianira Marzano. Insomma, possibile che il protagonista di Temptation Island, in accordo con la sua fidanzata, abbia romanzato la sua storia personale per essere sicuro di convincere la redazione a prenderlo? Lo scopriremo senza dubbio nelle prossime settimane.

Scopri le ultime news su Temptation Island.