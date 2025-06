Temptation Island, è già polemica per le Coppie di questa edizione: si rischia il Flop

News VIP

Sono state presentate le prime coppie della nuova edizione di Temptation Island ma il pubblico ne è insoddisfatto, e scoppia la polemica.

Si accendono i riflettori sulla nuova stagione di Temptation Island, che debutta il 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Su Instagram, infatti, sono apparsi i video di presentazione delle prime coppie ma il pubblico storce il naso, ed è già polemica. Ecco perché.

Temptation Island, polemica per le coppie

L’attesa è finita e Temptation Island sta per tornare in tv con una nuova stagione, che debutta il 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Nelle ultime ore, sulla pagina Instagram ufficiale del programma condotto da Filippo Bisciglia, sono apparsi i video di presentazione delle prime coppie e sono scoppiate già le prime polemiche. Partiamo con Alessio e Sonia M., che ha già conquistato il favore del pubblico, ovvero una coppia divisa da un’importante differenza d’età e con tanti dubbi da risolvere. Passiamo poi a Sonia B. e Simone che convivono da molti anni ma che si sono totalmente persi durante questa esperienza di vita, arrivando a considerare quasi due estranei rispetto all’inizio della loro relazione.

Abbiamo poi Valentina e Antonio che stanno insieme da un anno, e sono loro la coppia più eclatante al momento dato che la relazione è iniziata in modo rocambolesco e non sta proseguendo nel migliore dei modi. Antonio, infatti, non aveva rivelato a Valentina di essere già fidanzato e poi ha parlato con altre donne quando già faceva coppia con lei. Insomma, un disastro preannunciato. Ci sono poi Maria Concetta e Angelo, una coppia che sta insieme senza un minimo di fiducia tra loro tanto che lei ha inventato alcune tecniche per scoprire se un’altra donna ha dormito a casa del fidanzato.

Temptation Island rischia il flop?

Insomma, guardando il cast di Temptation Island di questo anno - anche se mancano ancora alcune coppie da presentare sui social - sembra che la situazione sia particolarmente disastroso. Da sempre chi si iscrive a questo format lo fa perché la sua coppia si trova in crisi o per avere delle conferme in un momento non particolarmente felice della loro storia d’amore, ma qui stiamo esagerando.

Il popolo del web, infatti, ha fatto notare sotto praticamente ogni video di presentazione che le coppie quasi non potrebbero chiamarsi così, dato che sono tutti giunta a quel passo, quel punto di non ritorno, ed è facile intuire che sarà un disastro per loro perché nessuno sembra intenzionato a capire di più della sua relazione, ma piuttosto a viversi l’esperienza davanti le telecamere. Insomma, sembra di trovarsi davanti a coppie che non lasceranno nulla a livello di sentimento se non colpi di scena trash e questo al pubblico non piace, perché si perde il senso di Temptation Island. Certo, è anche vero che potrebbero essersi sorprese gradite e non per forza finali amari, staremo a vedere con la messa in onda delle puntate in prima serata su Canale 5.

