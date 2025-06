Temptation Island, Antonio e Valentina sono la terza coppia ufficiale della nuova edizione: il video di presentazione

News VIP

Svelata anche la terza coppia ufficiale di Temptation Island. Dopo Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., anche Antonio e Valentina metteranno alla prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni.

Dopo Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B. è stata presentata anche la terza coppia ufficiale della 13esima edizione di Temptation Island. Si tratta di Antonio e Valentina. Ecco il video di presentazione dei due nuovi protagonisti del reality delle tentazioni condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia.

Antonio e Valentina sono la terza coppia ufficiale di Temptation Island

Manca davvero poco alla 13esima e attesissima edizione di Temptation Island, che partirà giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Al timone ci sarà come sempre Filippo Bisciglia, grande punto di riferimento delle coppie, e tra le novità c'è il cambio della location. Dopo anni trascorsi all’Is Morus Relais in Sardegna, il programma si trasferirà in Calabria, presso il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina.

Ma chi saranno i protagonisti della nuova edizione del docu-reality dei sentimenti di Canale 5? Dopo Alessio e Sonia M. e Simone e Sonia B, sulla pagina ufficiale Instagram del programma è stata svelata anche la terza coppia che metterà a dura prova la loro storia d'amore nel villaggio delle tentazioni più famoso d'Italia. Loro sono Valentina e Antonio. Sono fidanzati da un anno e hanno deciso di partecipare perché lei non si fida più del compagno.

Il video di presentazione di Antonio e Valentina

Valentina e Antonio sono la terza coppia ufficiale della 13esima edizione di Temptation Island. Sono fidanzati da circa un anno e, al contrario degli altri protagonisti, in questo caso a contattare la redazione per partecipare al docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia è stata la ragazza. Il motivo? La mancanza di fiducia nel compagno, che l'ha già tradita in passato:

Sono Valentina e sono fidanzata da un anno con Antonio. Sono io che ho scritto a Temptation perché non mi fido di lui e infatti già ho preparato le valigie, perchè sicuramente durante il programma sbaglierà. Quando noi eravamo fidanzati mi ha detto che doveva partire per un viaggio, perché il suo amico ha vinto 150mila euro al gratta e vinci. Ma non è partito mai con questo amico, è partito con la fidanzata. L’ho scoperto perché un giorno la fidanzata mi ha mandato un messaggio su Instagram: “Io e te abbiamo una cosa in comune, il fidanzato”.

A farle eco Antonio che, nel video di presentazione, ha cercato di giustificarsi: "E’ stato all’inizio che eravamo insieme. Qualche messaggio è scappato, fidati di me". Riuscirà a resistere alle tentazioni o sbaglierà come ha già fatto in passato? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prima puntata di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5.

