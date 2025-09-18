Temptation Island, Lucia Ilardo spiazza: il retroscena che mette nei guai il tentatore Andrea

News VIP

Lucia Ilardo smaschera l'ex tentatore Andrea Marinelli: "Era fidanzato durante Temptation Island"

Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Temptation Island – E Poi… E Poi, lo speciale che racconta cosa è accaduto alle coppie dopo il falò finale. Come sempre, le sorprese non sono mancate e al centro dell’attenzione si è ritrovata una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione: Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi.

Temptation Island, la rivelazione di Lucia su Andrea: “Era fidanzato”

Il loro percorso nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia si era concluso tra accuse, tradimenti e incomprensioni, soprattutto per via del legame di Lucia con il tentatore Andrea Marinelli. Eppure, a distanza di settimane, i due ex si sono rivisti durante l’estate, senza però ritrovare la serenità. Rosario, deciso a voltare pagina, ha addirittura accettato il trono di Uomini e Donne. Ma il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi è durato pochissimo: appena seduto, ha visto entrare proprio Lucia, pronta a smascherarlo davanti a tutti.

Con parole che hanno gelato lo studio, l’ex protagonista ha infatti rivelato: Lucia e Rosario sarebbero stati in intimità fino a pochi giorni prima. Una dichiarazione che ha ribaltato la narrazione e riaperto ferite mai del tutto chiuse.

L’uscita di Lucia non è passata inosservata, tanto che anche Andrea Marinelli ha deciso di dire la sua. Il tentatore, che aveva messo fine alla storia tra Lucia e Rosario, ha commentato con tono sarcastico:

“Forse Lucia è stata invidiosa della possibilità data a Rosario e non a lei? Forse voleva far vedere che la ‘cattiva’ non era solo lei? Sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma Rosario che si lascia rovinare ancora una volta da lei, questo sì che mi fa ridere!”

Parole dure, diventate in pochi minuti virali sui social. Se da un lato non sono mancate le reazioni divertite, dall’altro molti utenti hanno criticato il suo atteggiamento: “La ramanzina dal tentatore anche no”, ha scritto qualcuno.

A rendere il tutto ancora più esplosivo è stata la replica della stessa Lucia, che ha colto l’occasione per lanciare un’accusa diretta proprio ad Andrea. In risposta al suo commento, ha dichiarato:

“Che a sua volta era fidanzato prima, durante e dopo il programma”.

Una nuova bomba che, se confermata, getterebbe nuove ombre sulla sua esperienza nel reality e sul suo ruolo di tentatore. La storia tra Lucia, Rosario e Andrea sembra dunque lontana dall’essersi conclusa. Ogni dichiarazione diventa materiale per nuove polemiche, alimentando l’attenzione di fan e curiosi. Temptation Island si conferma ancora una volta il terreno perfetto per intrecci sentimentali e colpi di scena, capace di trascinare i protagonisti ben oltre il perimetro del villaggio delle tentazioni.

