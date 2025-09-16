Uomini e Donne Anticipazioni: Rosario Guglielmi abbandona il trono, segnalazione shock su di lui!

News VIP

Oggi, martedì 16 settembre, si sono registrate nuove puntate di Uomini e Donne e Rosario Guglielmi avrebbe dovuto assumere ufficialmente il ruolo di Tronista. Peccato che una segnalazione shock su di lui lo abbia portato ad abbandonare il programma! Ecco cosa è successo!

Potrebbe trattarsi di un vero record nella storia del trono classico di Uomini e Donne: nella registrazione di oggi, martedì 16 settembre, Rosario Guglielmi avrebbe dovuto sedere per la prima volta e in maniera ufficiale sulla sedia rossa come tronista. E, invece, l'ex protagonista di Temptation Island ha abbandonato il trono in seguito a una segnalazione shock su di lui!

Uomini e Donne, Rosario Guglielmi abbandona il trono: c'entra una segnalazione di Lucia!

Dicevamo, che potrebbe essere stato stabilito un nuovo record: quello di trono più breve nella storia di Uomini e Donne. Neppure il tempo di ricevere l'investitura ufficiale, nello speciale di Temptation Island andato in onda ieri sera, lunedì 15 settembre, che Rosario Guglielmi è stato costretto ad abbandonare il trono classico.

Colpa di una segnalazione shock che lo ha smascherato e lo ha portato a dire addio al percorso da tronista prima ancora che questo iniziasse. Oggi, infatti, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne ed era prevista l'introduzione di Rosario come tronista, come svelano le Anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni. Tuttavia, neppure il tempo di presentare il nuovo protagonista del trono classico che una segnalazione sul suo conto lo ha smascherato e ha mandato in fumo i progetti della redazione su di lui.

Un ulteriore colpo di scena è dovuto al fatto che a smascherare Rosario Guglielmi è stata Lucia Ilardo, la sua storica ex fidanzata con cui ha vissuto l'esperienza a Temptation Island. Lucia, infatti, ha rivelato che lei e Rosario hanno vissuto un momento di intimità pochi giorni fa, quando si erano già registrate le due puntate speciali di Temptation Island e Rosario aveva già accettato il trono!

Uomini e Donne, Lucia smaschera Rosario con una segnalazione shock!

Lorenzo Pugnaloni ha divulgato ulteriori informazioni sulla segnalazione shock di Lucia Ilardo che ha smascherato Rosario Guglielmi: sembra infatti che alla ragazza fosse stato proposto di scendere come corteggiatrice di Rosario - nonostante i trascorsi di tradimento tra loro - ma quest'ultimo abbia rifiutato! Per vendicarsi, Lucia ha deciso di raccontare la verità e ha svelato durante la registrazione che lei e Rosario "sono stati a letto insieme giorni fa".

Il giornalista ha fornito ulteriori dettagli sulla segnalazione, svelando che il Rosario e Lucia avrebbero vissuto un momento di intimità a Milano, pochi giorni dopo la registrazione dello speciale. Ma i due sarebbero stati in contatto tutta l'estate, anche se non hanno mai avuto intenzione di riprovarci. Inoltre, pare che Rosario avesse gran timore dell'esperienza televisiva come tronista. In ogni caso, verranno alla luce ulteriori informazioni, ma decisamente questo è un colpo di scena inatteso per Uomini e Donne, che a poco meno di una settimana dall'inizio della nuova edizione deve già far i conti con la prima segnalazione shock su un tronista e l'abbandono di quest'ultimo.

