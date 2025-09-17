TGCom24
Uomini e Donne, sull'epilogo del trono di Rosario l'ex tentatore di Ilaria, Andrea: "Lei invidiosa di lui"

Anita Nurzia

Dopo il caos in studio a Uomini e Donne, parla Andrea Marinelli: “Rosario rovinato ancora da lei”

Uomini e Donne, sull'epilogo del trono di Rosario l'ex tentatore di Ilaria, Andrea: "Lei invidiosa di lui"

Dopo lo speciale di lunedì sera di Temptation Island, che ha acceso i riflettori sull’ennesimo capitolo della tormentata storia tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, e dopo la clamorosa registrazione di Uomini e Donne in cui il trono di Rosario è letteralmente crollato prima ancora di iniziare a causa delle rivelazioni della stessa Lucia, arriva ora una nuova voce a rendere la vicenda ancora più intricata.

Dopo la registrazione di Uomini e Donne, arriva la stoccata Andrea Marinelli

In esclusiva, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha intercettato il single Andrea Marinelli, il tentatore con cui Lucia aveva avuto rapporti durante l’estate. Attraverso la sua agenzia, Alex Model di Firenze, il giovane ha deciso di rompere il silenzio e chiarire pubblicamente la sua posizione, raccontando il suo punto di vista non solo sul rapporto con Lucia, ma anche sul discusso percorso di Rosario.

Andrea non ha usato giri di parole, confermando senza esitazioni ciò che lo ha legato a Lucia nei mesi scorsi. Ecco le sue parole, rilasciate prima che arrivassero le novità dalla registrazione di Uomini e Donne:

“I rapporti con Lucia sono fermi a quando ci siamo visti. Nei giorni successivi ci siamo sentiti per un brevissimo periodo, ma senza l’intenzione di fare un passo avanti. Come dice lei, l’interesse tra noi non era sentimentale ma più fisico, chi per un motivo chi per un altro. Ho visto due parti nella puntata: da un lato Lucia, che a mio parere si è resa conto di aver perso una persona con principi e valori; dall’altro Rosario, esausto per comportamenti di cui era all’oscuro e che non lo rappresentano…”

Il tentatore ha poi speso parole inaspettate nei confronti dell’ex concorrente di Temptation Island, dimostrando anche un certo rispetto umano per lui:

“Il trono sarebbe stato un’opportunità di riscatto per un ragazzo che ha sofferto molto. Se questa sofferenza è stata causata anche da me, me ne dispiace, perché Rosario mi sembra una persona solida e pragmatica, un po’ come me. È stato coraggioso nell’accettare quella proposta, perché non è facile riaprirsi avendo ancora i cerotti sul cuore”.

Ma dopo il terremoto televisivo di ieri, con l’ingresso di Lucia in studio e la conseguente decisione di Maria De Filippi di interrompere il trono di Rosario, Andrea Marinelli è tornato a parlare, stavolta con toni molto più duri.

“E poi arriva la notizia, che ridimensiona la considerazione che avevo di Rosario e mi fa ridere il comportamento di Lucia. Quando parlai davanti alle telecamere raccontando cosa era successo tra noi, lei mi chiamò insultandomi dicendo che non avrei dovuto farlo. E ora? Ora lo ha fatto lei.”

Il modello non ha esitato a ipotizzare delle motivazioni dietro il gesto clamoroso di Lucia in studio:

“Forse è stata invidiosa della possibilità data a Rosario e non a lei? Forse voleva far vedere che la ‘cattiva’ non era solo lei? Sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma Rosario che si lascia rovinare ancora una volta da lei, questo sì che mi fa ridere”.

Un intreccio sempre più complesso, fatto di dichiarazioni, accuse incrociate e colpi di scena che, a ogni nuova puntata e registrazione, sembra regalare un capitolo inedito. La sensazione è che la vicenda di Rosario e Lucia sia destinata a far discutere ancora a lungo, soprattutto dopo l’ultima presa di posizione del tentatore.

Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
