Temptation Island, Jenny Guardiano dura contro Tony Renda: "È un pagliaccio"

Continua il botta e risposta a distanza tra i due protagonisti della 12esima edizione di Temptation Island: ecco cosa ha rivelato Jenny Guardiano sul suo ex fidanzato Tony Renda.

Jenny Guardiano ha presentato ufficialmente il suo nuovo fidanzato Giovanni Tarantino e, per l'occasione, anche Tony Renda ha voluto dedicarle parole dolci e inaspettate. Un comportamento che ha parecchio infastidito l'ex protagonista di Temptation Island, che è tornata a criticare duramente il suo ex.

La verità di Jenny Guardiano

Jenny Guardiano e Tony Renda sono stati tra i protagonisti più chiacchierati della 12esima edizione di Temptation Island. I due avevano deciso di mettere a dura prova la loro storia nel villaggio delle tentazioni e sembravano anche esserci riusciti visto il lieto fine. A distanza, però, di qualche mese, è arrivata la rottura definitiva. Una rottura molto dolorosa soprattutto per la ragazza, che si è ritrovata a dover attraversare uno dei momenti più difficili della sua vita da sola.

Dopo mesi di grande sofferenza e delusioni, Jenny ha finalmente ritrovato l'amore accanto all'imprenditore Giovanni Tarantino. "Avevo smesso di credere nell'essere umano, negli uomini" ha confessato la ragazza ai microfoni di Fanpage, che si è detta davvero felice di aver trovato un uomo come lui "È una relazione sana e pura con una persona degna di avermi accanto, oggi è difficile trovare un ragazzo del genere". A commentare la felicità ritrovata della ragazza ci ha pensato proprio Tony, che ha condiviso un inaspettato e sorprendente messaggio sui social:

Sei stata una persona speciale per me, e lo sarai sempre in un angolo del mio cuore. Vedere che hai trovato qualcuno con cui condividere la tua vita mi riempie di serenità. Se un giorno deciderete di sposarvi, e se vi farà piacere, sarò felice di esserci, con il cuore colmo di amore per voi e senza alcun risentimento. Ti meriti il meglio, una vita piena di sorrisi, amore vero e pace. E anche se le nostre strade si sono divise, una parte di me sarà sempre felice nel saperti felice.

Jenny smaschera Tony

Il messaggio di Tony Renda, che ha commentato sui social la situazione sentimentale della sua ex fidanzata e ha chiesto di poter essere presente al suo matrimonio, non è per niente piaciuto a Jenny Guardiano. Intervistata da Fanpage, l'ex volto della 12esima edizione di Temptation Island ha svelato alcuni retroscena inediti dietro quel gesto. Senza mezzi termini, la ragazza ha raccontato che Tony aveva pubblicato quello stesso messaggio in un gruppo Whatsapp composto da diversi personaggi noti che hanno fatto una recente esperienza televisiva insieme:

È un pagliaccio. Se le nostre strade si sono divise è perché il sole arriva sempre per chi lo merita. Io ho trovato il sole, anzi il sole ha trovato me, perché ho un ragazzo accanto che è totalmente il suo opposto. Una persona che pubblica un messaggio del genere non lo fa perché ti vuole bene. Lo fa solo per approvazione da parte del pubblico, passando non solo per ridicolo, ma anche per una persona falsa, meschina e viscida. Una persona che ti ha voluto bene, coerente con quel messaggio, non mi avrebbe lasciata in mezzo alla strada in un momento di lutto (si riferisce alla morte del padre, ndr). Non si deve neanche permettere di spendere certe parole, né di fantasticare su un'eventuale sua presenza al mio matrimonio, perché così inviterei la persona più cattiva.

