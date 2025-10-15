Temptation Island, Jenny Guardiano parla del suo nuovo fidanzato e lancia una frecciata al suo ex Tony Renda

News VIP

L'ex volto di Temptation Island, Jenny Guardiano, ha raccontato di aver ritrovato il sorriso accanto a Giovanni Tarantino, ma non ha perso occasione di lanciare una frecciatina al suo ex Tony Renda.

Jenny Guardiano è tornata al centro del gossip per la sua attuale situazione sentimentale. Intervistata da Fanpage, l'ex protagonista di Temptation Island ha parlato per la prima volta del suo nuovo fidanzato Giovanni Tarantino e colto l'occasione per lanciare una frecciatina al suo ex Tony Renda.

Jenny Guardiano svela tutto sulla sua nuova storia d'amore

Dopo mesi di grande sofferenza e delusioni, Jenny Guardiano ha finalmente ritrovato il sorriso accanto all'imprenditore Giovanni Tarantino. A parlare della sua nuova storia d'amore ci ha pensato proprio l'ex volto di Temptation Island. Raggiunta dai microfoni di Fanpage, la ragazza ha deciso di rompere il silenzio e raccontare per la prima volta l'amore con il suo nuovo fidanzato.

"È una persona dolce, è un ragazzo buono, che si impegna tanto sul lavoro e che passa ogni giorno a rendermi felice" ha confessato l'ex discussa protagonista del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, che non ha perso occasione di sottolineare la differenza con il suo ex fidanzato Tony Renda, con cui è stata insieme per ben sette anni:

Leggi anche Lucia Ilardo torna da Rosario Guglielmi

Mi regala mazzi di fiori giganti, mi fa sempre delle sorprese, cosa alla quale non ero assolutamente abituata perché nella vecchia relazione non ho mai ricevuto neanche un fiore colto da un campo o un regalo in sette anni. Mi fa strano. È una persona che mi include in tutto, parla benissimo di me, mi valorizza tanto nella relazione e sul lavoro. Mi mette al primo posto in tutti i progetti. Insieme possiamo costruire qualcosa di bello.

Jenny e la frecciatina al suo ex Tony

Jenny Guardiano e Tony Renda sono stati tra i protagonisti indiscussi della 12esima edizione di Temptation Island. I due avevano deciso di mettere a dura prova la loro storia d'amore nel villaggio delle tentazioni di Canale 5 e sembravano anche esserci riusciti visto il lieto fine. A distanza, però, di qualche mese, è arrivata la rottura definitiva. Una rottura molto dolorosa soprattutto per la ragazza, che si è ritrovata a dover attraversare uno dei momenti più difficili della sua vita da sola.

Oggi, però, Jenny ha ritrovato il sorriso grazie al suo nuovo fidanzato Giovanni Tarantino. "Avevo smesso di credere nell'essere umano, negli uomini" ha confessato la ragazza, che si è detta davvero felice di poter vivere finalmente una relazione sana "Non si è arreso nonostante i miei mille dubbi e la sfiducia nei confronti degli uomini. È una relazione sana e pura con una persona degna di avermi accanto, oggi è difficile trovare un ragazzo del genere". Parole che sembrano una chiara frecciata al suo ex. Arriverà una replica del diretto interessato?

Scopri le ultime news su Temptation Island.