Temptation Island, Lucia Ilardo torna sui propri passi e scrive a Rosario Guglielmi: ''Manchi come l'aria''

Irene Sangermano

Lucia Ilardo ci ripensa. La protagonista di Temptation Island fa una dedica inaspettata a Rosario Guglielmi.

Temptation Island, Lucia Ilardo torna sui propri passi e scrive a Rosario Guglielmi: ''Manchi come l'aria''

Cosa succede tra Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi? Solamente pochi giorni fa l’ex protagonista di Temptation Island ha ammesso di aver bloccato il suo ex fidanzato sui social, ora invece è proprio lei a fargli una dedica dolcissima.

Temptation Island, Lucia fa una dedica a Rosario

La coppia formata da Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi ha senza dubbio movimentato l’ultima edizione di Temptation Island. I due hanno fatto pace al falò di confronto, pronti ad intraprendere finalmente la convivenza tanto voluta da Lucia. Tuttavia, nel corso del primo speciale del programma, Filippo Bisciglia ha rivelato a Rosario che uno dei tentatori ha contattato la redazione, svelando di aver visto in gran segreto Lucia che non era certa che tra loro fosse solo amicizia. Rosario ha troncato il rapporto, poi nel secondo speciale di Temptation Island a settembre abbiamo scoperto che il ragazzo non è tornato sui propri passi, dal momento che è venuto a conoscenza di altri incontri di Lucia con altri tentatori.

Lei si è difesa parlando del comportamento scostante del suo ex fidanzato, che avrebbe anche parlato con sua madre in modo inappropriato, e dunque la situazione sembrava essere giunta al capolinea definitivamente. Guglielmi ha accettato di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne ma, durante il confronto in studio con Lucia, lei ha rivelato che tra loro c’è stato un incontro intimo quando il ragazzo aveva già accettato l’offerta di Maria De Filippi. Così Rosario ha perso l’occasione di diventare tronista e, pochi giorni fa, Lucia ha confermato di averlo bloccato sui social, senza svelare tuttavia le motivazioni della sua decisione. Ora la situazione sembra improvvisamente cambiata, ecco perché.

Temptation Island, Ilaria sente la mancanza di Rosario

Pochi giorni fa, Lucia Ilardo ha deciso di bloccare sui social Rosario Gugliemi. La protagonista di Temptation Island ha spiegato che ci sono delle motivazioni serie e ha dichiarato che presto ne avrebbe parlato apertamente, poi tuttavia sembra aver cambiato totalmente idea. Poco fa, infatti, Lucia ha condiviso un video con Rosario - che risale ad un evento festeggiato insieme mesi fa quando erano ancora innamoratissimi - corredato dalla decisa “Manchi come l’aria”, e dalla canzone “Per due come noi” di Olly e Angelina Mango.

Insomma, una vera e propria dichiarazione d’amore alla quale, tuttavia, Rosario non ha ancora risposto apertamente. Il ragazzo, infatti, continua a pubblicare video della sua vita a Milano, senza toccare l’argomento ma non è escluso che privatamente i due ex fidanzati abbiano ripreso i contatti per provare a chiarire una volta del tutto la situazione.

