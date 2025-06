Temptation Island, Angelo e Maria Concetta sono la quarta coppia ufficiale della nuova edizione: il video di presentazione

News VIP

Dopo Alessio e Sonia M, Simone e Sonia B, Valentina e Antonio, è stata presentata anche la quarta coppia ufficiale di Temptation Island: ecco il video di presentazione di Angelo e Maria Concetta!

A poche settimane dall'inizio di Temptation Island, è stata presentata anche la quarta coppia ufficiale della 13esima edizione. Si tratta di Angelo e Maria Concetta. Ecco il video di presentazione dei due nuovi protagonisti del docu-reality delle tentazioni condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia.

Angelo e Maria Concetta sono la quarta coppia ufficiale di Temptation Island

Fervono i preparativi per la prima puntata della nuova e attesissima edizione di Temptation Island che, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, andrà in onda giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Al timone Filippo Bisciglia, che accompagnerà tutte le coppie nel loro viaggio nei sentimenti. A fare da sfondo, dopo anni trascorsi all’Is Morus Relais in Sardegna, sarà quest'anno la Calabria, più precisamente il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina.

Ma chi saranno i protagonisti che sbarcheranno in Calabria? Dopo Alessio e Sonia M, Simone e Sonia B, Valentina e Antonio, è stata svelata anche la quarta coppia che metterà a dura prova la loro storia d'amore nel villaggio delle tentazioni più famoso d'Italia. Loro sono Angelo e Maria Concetta. Conosciamoli meglio!

Il video di presentazione di Angelo e Maria Concetta

Maria Concetta e Angelo sono la quarta coppia ufficiale della 13esima edizione di Temptation Island. Lei ha 37 anni ed è babysitter di professione, lui ha 33 anni ed è cartongessista. A scrivere alla redazione del fortunato docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è stata Maria Concetta perché non si fida completamente del fidanzato.

"Faccio la baby sitter e non a caso mi occupo pure di lui" ha esordito Maria Concetta nel video di presentazione rivelando il motivo che l'ha spinta a contattare la redazione del docu-reality "Ho scritto io perché non mi fido completamente del mio fidanzato, anche perché in passato è stato un fimminaro". Proprio per questo motivo, la donna ha rivelato di avere una tecnica infallibile per scoprire se il fidanzato la tradisce: quando va a casa di Angelo, porta con sé un rotolo di scotch, lo passa sul materasso e poi lo annusa per vedere se ci sono profumi di altre ragazze.

Leggi anche I retroscena di un ex volto di Temptation Island

"Non sono pazza, non lo becco solo perché lui è un parac**o. È una tecnica che va alla grande" ha concluso la nuova protagonista del programma. Se queste sono le premesse, siamo sicuri che Maria Concetta e Angelo non ci faranno annoiare! L'appuntamento con le coppie di Temptation Island è per il prossimo 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.