Temptation Island, tutti a favore di Sonia e c’è chi sogna già di vederla a Uomini e Donne

News VIP

Dopo la pubblicazione del video della prima coppia di Temptation Island, c’è già chi sogna di vedere Sonia a Uomini e Donne.

Tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island, le cui riprese sono iniziate ufficialmente. Poche ore fa è stata presentata la prima coppia ufficiale di questa stagione, composta dagli avvocati Alessio e Sonia. Il popolo del web si è mostrato entusiasta della donna, che vede già nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

Temptation Island, Alessio e Sonia sono la prima coppia

Manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, che debutta il 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. A condurre c’è Filippo Bisciglia, pronto a condurre le coppie attraverso il viaggio dei sentimenti, questa volta in una splendida location in Calabria, presso il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, dove i concorrenti saranno separati per settimane e tentati quotidianamente dalla presenza di affascinanti tentatori e tentatrici.

Poche ore fa è stata presentata la prima coppia ufficiale di questa edizione, si tratta di Alessio e Sonia ovvero due avvocati che vivono una relazione turbolenta che non fa stare sereno nessuno dei due. Sonia, tuttavia, ha puntualizzato di aver messo in discussione l’amore per Alessio quando ha visto un allontanamento da parte sua, tanto da temere di essere ancora con lui solo perché il suo fidanzato la sta usando anche a livello personale, lavorando come avvocato in casa sua. Il web ha immediatamente risposto al video di presentazione, piuttosto entusiasta di questa coppia che esce dai canoni essendo lei più grande del fidanzato, ed essendo entrambi affermati professionalmente. Sonia, in particolare, ha suscitato la simpatia del pubblico che spera già di vederla altrove.

Temptation Island, Sonia a Uomini e Donne?

Quando è stato diffuso il video ufficiale della prima coppia della nuova edizione di Temptation Island, in partenza il 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5, il popolo del web ha espresso immediatamente il suo favore per Sonia. Sotto al video nella pagina Instagram ufficiale del programma condotto da Filippo Bisciglia, infatti, si trovano già tanti commenti positivi sulla donna che è apparsa elegante, distinta e molto intelligente, sicuramente non la solita ragazza in cerca di visibilità sui social.

C’è anche chi già spera che Sonia si liberi di Alessio perché vorrebbe vederla nello studio di Uomini e Donne, magari come nuova dama del trono over. Ovviamente è presto per tirare le somme, dato che sappiamo che a Temptation Island la prima impressione non sempre conta. Sonia e Alessio riusciranno a capire quali sono i problemi della loro relazione e a risolverli dopo questo viaggio nei sentimenti? Lo scopriremo presto.

Scopri le ultime news su Temptation Island.