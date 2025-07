Temptation Island, due note ex protagoniste fanno pace!

News VIP

Pace fatta tra due note ex protagoniste di Temptation Island. Ecco di chi si tratta.

Tra le protagoniste delle recenti edizioni di Temptation Island che hanno continuano a catalizzare l’attenzione del pubblico anche dopo la fine del programma, Jenny Guardiano e Alessia Pascarella sono senza dubbio tra le più amate e chiacchierate. Dopo una serie di frecciatine e discussioni, le due ragazze hanno fatto pace e lo comunicano proprio sui social.

Temptation Island, Jenny e Alessia fanno pace

La nuova edizione di Temptation Island, in onda su Canale 5, sta tenendo i fan del reality show condotto da Filippo Bisciglia con gli occhi incollati allo schermo. Rosario si è commosso al falò, pensando alla sua relazione con Lucia e al suo bisogno di tempo prima di decidere di intraprendere una convivenza, per poi perdere la testa e rompere una porta a causa delle vicinanza della sua fidanzata con un sensuale tentatore. Non va meglio per Antonio Panico che ha fatto una scenata teatrale a dir poco, quando Valentina ha continuato a parlare male di lui e della loro razione ma anche avvicinarsi al single Francesco con fare malizioso.

Insomma, tutti hanno il loro percorso nei sentimenti da affrontare. Chi, invece, è già fuori da Temptation Island ma continua ad essere al centro dell’attenzione del pubblico sono due ex protagoniste del programma. Stiamo parlando di Jenny Guardiano e Alessia Pascarella, entrambe tornate single dopo la fine del loro viaggio nei sentimenti. Nelle ultime settimane le due si sono lanciate frecciatine social e accuse reciproche, confermando di aver discusso e chiuso i rapporti. Ora, tuttavia, sembra sia tornato tra loro il sereno.

Temptation Island, Jenny e Alessia più unite che mai

Dopo la fine del loro percorso a Temptation Island, Jenny Guardiano e Alessia Pascarella si sono mostrate molto unite, trascorrendo insieme molto tempo tra uscite e serate divertenti. Qualcosa, tuttavia, si è rotto quando Jenny ha scoperto, tramite alcune voci che le sono state riportate da altri amici, che Alessia aveva parlato molto male di lei, mettendo in giro voci piuttosto cattive sul suo conto.

Nonostante Pascarella ha sempre negato tutto, complice il suo trasferimento a Dubai, Jenny ha chiuso i ponti con l’amica. Finalmente, tuttavia, sembra tornato il sereno e a confermalo sono state le dirette interessate pubblicando foto e video su Instagram, annunciando di essere tornate ad essere amiche. Jenny e Alessia si sono incontrate a Napoli in un ristorante e hanno suggellato la pace. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news su Temptation Island.