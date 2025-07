Temptation Island, Rosario si commuove al falò poi distrugge una porta a mani nude!

News VIP

Rosario lascia senza parole il pubblico di Temptation Island. Inizialmente, il ragazzo si commuove al falò con Filippo Bisciglia, poi vede un video della fidanzata Lucia e impazzisce rompendo una porta.

Nel corso della terza puntata di Temptation Island, Rosario è rimasto sconvolto dai video della sua fidanzata Lucia. Se al falò con Filippo Bisciglia il ragazzo si è lasciato andare ad un pianto liberatorio, nel villaggio dei fidanzati, dopo aver visto Lucia vicino ad un sensuale tentatore, Rosario perde la calma e spacca una porta.

Temptation Island, Rosario in lacrime

Rosario e Lucia hanno deciso di prendere parte alla nuova edizione di Temptation Island a causa della volontà della ragazza di convivere, raggiungendo in modo stabile io suo fidanzato a Milano, e la reticenza di lui. Il viaggio nei sentimenti della coppia ha subito un’improvvisa accelerazione nel corso della terza puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Proprio parlando con il presentatore durante il falò, dopo aver scoperto che per lui non ci sono video, Rosario è scoppiato in un pianto liberatorio. Appena entrato nel programma, il ragazzo ha spiegato di aver conosciuto Lucia dopo una lunga relazione di cinque anni, un rapporto profondo che gli ha lasciato delle ferite, ma che gli ha messo anche voglia di rivivere un sentimento del genere, anche se ammette per lui è davvero troppo presto per la convivenza.

"Vivo a Milano da un anno per cercare un mio ambiente e ricominciare piano piano. Nei primi cinque mesi lei accettava di fare avanti e indietro, dopo non mi sono più ritrovato una ragazza solare e leggera, ma tutto il contrario […] La convivenza deve essere una scelta perché due persone devono sentire la magia. La magia non è scattata dall'inizio. Dopo sette anni ho preso una piccola casa e quel poco spazio per me è vitale […] Ma io non posso farci niente se lei abita lontano. Capisco che fa tanti sacrifici per me. L'amore c'è, ma le ho chiesto tempo”.

Ha spiegato Rosario in lacrime con un discorso che ha toccato il pubblico, che si è molto immedesimato nel ragazzo, l’unico che sembra davvero avere intenzione di rispettare la sua fidanzata e vivere un’esperienza alla ricerca di risposte, oltre che l’unico con una proprietà linguistica sufficiente. Ma la situazione è drammaticamente cambiata poco dopo.

Temptation Island, Rosario rompe una porta

Dopo aver avuto un momento di sfogo al falò con Filippo Bisciglia, spiegando perché ancora non si sente pronto per la convivenza con la fidanzata Lucia ma non per questo non tiene alla loro storia d’amore, Rosario ha vissuto un nuovo tipo di emozione. La fidanzata Lucia, infatti, ha servito un lunghissimo video al suo fidanzato, parlando e avvicinandosi pericolosamente ad uno dei single del villaggio. Lucia ha raccontato di non sentirsi mai apprezzata nei complimenti, neppure a livello fisico, e ha fatto la civettuola con il sensuale tentatore. Rosario ha osservato tutta la scena, un video lunghissimo a dire il vero, e non ha reagito per niente bene.

Il protagonista del reality show di Canale 5, infatti, si è aggirato per il prato del villaggio dei fidanzati come un leone in gabbia e alla fine ha scelto la sua preda: una porta a vetri malmenata e rotta in uno scatto d’ira. Questa consuetudine dei fidanzati di distruggere oggetti mariani deve termine, anche perché è davvero brutto vedere anche il migliore dei fidanzati perdere la calma a livello fisico. Non siamo più alle medie. Nel frattempo, spunta una segnalazione su cosa è successo tra Lucia e Rosario dopo il programma.

