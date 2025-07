Temtpation Island, Antonio Panico si dispera, distrugge tutto, poi si sdraia a terra: che cinema!

News VIP

Antonio Panico attore, regista e produttore di uno spettacolo davvero assurdo durante la terza puntata di Temptation Island. Ecco cosa è successo.

Nel corso della terza puntata di Temptation Island è successo un po’ di tutto, in particolare al villaggio dei fidanzati che ha subito danni ad oggetti da parte dei protagonisti di questa edizione. Antonio Panico, dopo aver visto un video di sfogo della sua fidanzata Valentina Riccio, ha distrutto tutto e poi si è steso a terra senza forze. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Antonio distrutto da Valentina

Siamo giunti alla terza puntata di Temptation Island e non possiamo non riconoscere che in questo appuntamento con il reality show condotto da Filippo Bisciglia, abbiamo ricevuto davvero tante sorprese. Dopo le lacrime di Rosario e la porta spaccata, è Antonio Panico a servirci una sana dose di cinema, una commedia nella tragedia davvero trash. Antonio e Valentina Riccio hanno deciso di prendere parte al programma a causa della poca fiducia che lei nutre nei confronti del suo fidanzato, dal momento che la loro relazione è iniziata quando lui era fidanzato con un’altra e lei era inconsapevole di tutto. Nel corso delle puntate, tuttavia, abbiamo scoperto che a pesare sulla coppia è anche la condizione economica di Antonio, che sta schiacciando Valentina la quale si sente responsabile per lui oltre che per i suoi quattro figli.

Durante il falò, Antonio ha visto un video di Valentina che si lamenta ancora di lui, poi si avvicina moltissimo al single Francesco. Vedendo questo sfogo della sua fidanzata, che ha sollevato dubbi e perplessità importanti sulla sua persona parlando anche della loro intimità, Antonio ha totalmente perso la calma, ha iniziato a spiegare le sue ragioni e ha poi chiesto di poter lasciare il falò essendo fuori di sé, iniziando a distruggere tutto quello che gli capitava a tiro, sotto lo sguardo attonito di Filippo che davvero meriterebbe un aumento anche solo per la sua immensa pazienza.

Temptation Island, spettacolo trash di Antonio

Dopo aver visto un lungo video della sua fidanzata, che alterna momenti di fortissime lamentele nei suoi confronti passando da argomenti intimi a problematiche legate ai soldi, per poi lanciarsi praticamente a braccia aperte sul single Francesco, Antonio Panico ha totalmente perso la testa. Che il campano sia un grande showman ci era chiaro sin dalle primissime puntate, dato che le sue reazione sono sempre esagerate e teatrali, ma questa volta Panico ha esagerato.

Tornando nel villaggio dei fidanzati, volendo lasciare il falò perché troppo turbato da quello che aveva appena visto, Antonio inizia a prendersela con l’arredamento del villaggio dei fidanzati, lanciando una torcia in spiaggia, poi sradicando una recinzione e altro. Fino a quando, esausto, Antonio si lancia a terra e continua il suo sfogo con il fiato corto e la faccia appoggiata al suolo. Cinema, questa è l’unica parola che ci viene in mente. Cosa ne pensate voi di queste reazioni fisiche molto forti? L’opinione generale è che i concorrenti dovrebbero trattenersi e non sfogarsi in questo modo, per rispetto al luogo che ospita la loro esperienza e che fa parte della proprietà di qualcuno che per il resto dell’anno dovrà lavorarci, ma anche perché non è esattamente l’esempio migliore da far passare in tv.

