Temptation Island, Anticipazioni prossime puntate: Maria Concetta disperata, tornano Alessio e Sonia M

Cosa accadrà nel corso delle prossime puntate di Temptation Island? Ecco le Anticipazioni del triplo appuntamento con il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo il doppio appuntamento settimanale con Temptation Island, visto il successo clamoroso della nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia, Mediaset ha optato per un triplo appuntamento su Canale 5 la prossima settimana. Ma cosa accadrà alle coppie? Ecco le Anticipazioni.

Temptation Island Anticipazioni nuove puntate

La nuova edizione di Temptation Island è un successo clamoroso e Mediaset ha deciso di allungare il reality show di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, con un triplo appuntamento in prima serata per la prossima settimana. Nel corso della quinta puntata abbiamo assistito alla folle reazione di Antonio Panico ai video della vicinanza tra Valentina Riccio e il single Francesco, poi il falò di confronto tra Sonia B e Simone che è uscito sconfitto su tutti i fronti, ma anche i dubbi di Rosario e Lucia che si fanno sempre più concreti.

Ma cosa accadrà nelle nuove puntate e come finirà il viaggio nei sentimenti delle coppie di questa edizione di Temptation Island? Le prime Anticipazioni ci rivelano un colpo di scena inaspettato, ovvero un nuovo confronto tra Sonia M e Alessio, i due avvocati che si sono lasciati al falò di confronto anticipato dopo che lui non le ha perdonato di aver messo fine alla sua esperienza troppo presto. Falò richiesto, va sottolineato, dopo che Sonia ha scoperto che lui non l’ha mai amata e che aveva dubbi da sempre sui propri sentimenti. Cosa accadrà tra loro? Le segnalazioni riportano un possibile ritorno di fiamma ma noi tutti speriamo per Sonia che non sia così.

Temptation Island, tradimenti nella prossima puntata?

Cosa accadrà nel corso del triplo appuntamento con Temptation Island su Canale 5? Le Anticipazioni alla fine della quinta puntata ci danno qualche indizio molto importante. Vediamo Maria Concetta piangere disperata nel capanno davanti ad un video del suo fidanzato, sotto lo shock generale delle ragazze presenti, dopo aver visto Angelo vicino alla single Marianna. Una vicinanza sospetta che potrebbe essere un vero e proprio tradimento, dato che in sovrimpressione leggiamo che i due sono stati ripresi dalle telecamere nascoste.

Passiamo poi a Valentina Riccio, preoccupata per Antonio e la sua vicinanza ad una tentatrice, ma anche le lacrime del partenopeo che sicuramente ci regalerà una nuova perla. Colpo di scena nel viaggio dei sentimenti tra Sarah e Valerio, dato che lui sembra ormai essersi totalmente dedicato alla conoscenza della single Ary, dimenticando la sua infedele fidanzata.

