Temptation Island triplica: andrà in onda con 3 appuntamenti settimanali.

In attesa della quarta puntata che andrà in onda questa sera su Canale 5, Mediaset ha annunciato una vera e propria maratona emozionale che attende i telespettatori Temptation Island, con ben tre serate consecutive di fuoco — martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio — che porteranno alla conclusione di questa stagione da record.

Temptation Island, il gran finale: tre serate per tre atti

Per la prima volta nella storia della televisione italiana, un reality show conquista tre prime serate consecutive, trasformando il racconto delle coppie in crisi in una vera trilogia, fatta di passioni, delusioni, verità svelate e decisioni definitive. Alla conduzione, come sempre, l’inossidabile Filippo Bisciglia, voce e volto ormai simbolo del programma prodotto da Maria De Filippi con Fascino PGT.

Partito lo scorso 3 luglio, Temptation Island ha sin da subito conquistato pubblico e social:

Oltre 3,5 milioni di telespettatori e uno share medio del 28,44%

Share al 35,44% sul target commerciale (15-64 anni)

Picchi di oltre 4 milioni di telespettatori alle 22:47

Una share monstre del 57,9% tra i 15-19 anni e del 52% tra i 15-34

Numeri che confermano il format come il fenomeno dell’estate italiana, capace di catalizzare l’attenzione anche sui social, dove l’hashtag #TemptationIsland è costantemente tra i trend più discussi.

Con questa scelta editoriale mai vista prima, Mediaset regala ai fan un’esperienza totalizzante, portando a compimento un mese di forti emozioni. Le storie delle coppie, messe a dura prova tra gelosie, lacrime e colpi di scena, si concluderanno in un crescendo drammatico che promette di lasciare il

