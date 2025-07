Temptation Island, la folle reazione di Antonio ai video della fidanzata Valentina diventa virale (VIDEO)

News VIP

Antonio ha una reazione plateale e folle davanti ad alcuni video di Valentina, ecco cosa è successo nella quinta puntata di Temptation Island.

Le reazione di Antonio Panico sono sempre più iconiche e quella avuta nel corso della quarta puntata di Temptation Island, dopo aver visto alcuni video della fidanzata Valentina Riccio, è davvero iconica. Ecco cosa è successo e perché è diventata virale.

Temptation Island, Antonio Panico perde la calma

Da quando ha messo piede nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island, Antonio Panico ci sta regalando delle perle di trash davvero stellari, talvolta incontentabili, sicuramente esagerate ma necessarie. Antonio si è disperato e ha distrutto tutto, mettendo in piedi un vero e proprio cinema, quando ha visto la fidanzata Valentina Riccio sempre più vicino al single Francesco, un ragazzo di Napoli molto giovane e avvenente. Ogni puntata, Antonio chiama il falò di confronto anticipato e poi ci ripensa all’ultimo, gira attorno alla single Marta - che è palese vorrebbe essere ovunque tranne che vicino a lui ma, si sa, il bonifico mariano può tutto - e poi ecco che nuovamente perde la calma e ci regala qualche nuova perla.

Sistematicamente i suoi compagni di viaggio cercando di calmarlo, facendolo ragionare, anche se anche loro ormai sono sfiniti e divertiti dalle sue reazioni, che non riescono a non trovare sopra le righe. Le parole chiave di questa vicenda sono senza dubbio “gazebo”, motivo di discordia in casa dato che Valentina continua a dire che non lo avrebbe proprio voluto, poi “macchina” che Valentina avrebbe voluto vedersi comprata dal compagno dato che lei fa la maggior parte delle spese e da oggi, con grande sorpresa, “tribuna Posillipo” che ha fatto talmente svalvolare Antonio. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Temptation Island, Antonio si scatena e diventa virale

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island, Antonio Panico è stato chiamato nel capanno per guardare alcuni video che riguardano la fidanzata Valentina Riccio, e il suo avvicinamento con il giovane tentatore Francesco. Quando il single, parlando con Valentina durante una loro esterna, ha dichiarato che avrebbe voluto rivederla anche lontano dalle telecamere, portandola allo stadio in Tribuna Posillipo, Antonio non ci ha visto più.

Il campano ha lasciato il capanno, è corso in spiaggia strappandosi il microfono e ha iniziato una disperata fuga senza una meta, girando intorno come una tigre in gabbia, con il fittone che lo ha costretto a concludere la sua corsa prima del previsto. Una scena patetica ma troppo divertente per essere ignorata, tanto che pochi secondi dopo essere trasmessa su Canale 5 in diretta è diventato virale sui social. Bisogna ammettere che questo anno ci sono veramente molti casi particolare, se così vogliamo chiamarli, ma Antonio sta battendo tutti.

