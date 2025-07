Grande Fratello, Simona Ventura vorrebbe alcuni protagonisti di Temptation Island

News VIP

Sembra che Simona Ventura e gli autori del Grande Fratello stiano pensando di proporre nel cast qualche protagonista di Temptation Island.

La nuova edizione del Grande Fratello sarà condotta da Simona Ventura e l’Ad Mediaset ha assicurato che sarà una versione totalmente Nip. Sembra, tuttavia, che la presentatrice sia interessata ad alcuni volti della nuova edizione di Temptation Island. Ecco l’indiscrezione.

Grande Fratello, Simona Ventura vuole osare?

Alla presentazione dei palinsesti Mediaset del nuovo anno televisivo, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che sarà Simona Ventura a condurre il Grande Fratello nell’autunno 2025, con una edizione di soli 100 giorni e nessuna proroga ma, soprattutto, con un cast di completi sconosciuti. Un ritorno alle origini per cercare di far rifiorire il reality show di Canale 5 che, nel corso degli ultimi anni, ha incassato ascolti sempre più bassi. Ad Alfonso Signorini toccherà la versione Super Vip nel nuovo anno, esclusivamente a patto che riesca a convocare un cast di che convinca totalmente l’Ad Mediaset.

Sembra, tuttavia, che Ventura sia disposta a provare a strappare una deroga ai vertici del Biscione, venendo meno ad una delle regole imposte per il suo programma ovvero la totale assenza di persone conosciute in televisione o sul web. Poche ore fa, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha riportato un’indiscrezione che riguarda i protagonisti di Temptation Island e la loro presenza nella casa più spiata d’Italia. Questa edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia sta facendo faville in termini di ascolti ma anche con le ricondivisioni social. Il pubblico è totalmente stregato tra attimi di puro trash come la proposta di nozze di Antonio Panico a Valentina Riccio, e colpi di scena incredibili come quello che ha riguardato Lucia e Rosario. Il ragazzo, infatti, ha scoperto che la sua fidanzata ha incontrato di nascosto il single Andrea una volta terminato il loro percorso, concluso con un lieto fine e la promessa di andare a convivere al più presto.

Grande Fratello, si punta al cast di Temptation Island?

Insomma, sebbene Pier Silvio Berlusconi sia stato chiaro, sembra che Simona Ventura si sia appassionata ai protagonisti di Temptation Island di questo anno, al punto da pensare di chiedere uno strappo alla regola ai vertici del Biscione e inserire qualcuno dei protagonisti nel suo cast. Questa, almeno, l’indiscrezione che Pugnaloni ha riportato sul web.

“Simona Ventura e il Grande Fratello avrebbero buttato gli occhi su Temptation Island. Al momento l’intenzione è quella di non voler rompere la solenne promessa di avere un cast composto solo ed esclusivamente da nip”.

Ma chi potrebbe esserci al Grande Fratello? Escludiamo Flavio che è stato contattato da Mediaset, dopo essere stato notato da tutti come il tentatore più sexy di questa stagione, e dovrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. Con lui potrebbe esserci anche Sarah Esposito, protagonista di un finale commovente con l’ormai ex fidanzato Valerio Ciaffaroni. Dunque rimane la porta aperta a Rosario, ma anche a Sonia Mattalia e Alessio Loparco, senza dubbio due personaggi che, come si suol dire, spaccano lo schermo.

