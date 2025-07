Temptation Island, figuraccia per Lucia: esce con Rosario e frequenta di nascosto il single Andrea, che la smaschera

News VIP

Lucia fa una figuraccia senza precedenti a Temptation Island. La ragazza esce con il fidanzato Rosario ma frequenta di nascosto il single Andrea che la smaschera.

Lucia, Lucia, Lucia… Ma cosa combini? Possibile che ancora non vi sia chiaro che la redazione di Maria De Filippi sa tutto? Al falò di confronto anticipato a Temptation Island con il fidanzato Rosario, Lucia mostra un video che rassicura il fidanzato e la coppia esce insieme. Un mese dopo, tuttavia, lei lamenta la gelosia di Rosario con parole appassionate, mentre le confessioni del single Andrea, che racconta dei loro incontri segreti, le fa fare una figuraccia davvero incredibile.

Temptation Island, Lucia e Rosario lasciano insieme il programma

Questa edizione di Temptation Island ci sta veramente sfamando per l’intera estate e anche nel corso della puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia non sono mancati i colpi di scena. Questa volta a regalarci una figuraccia epocale è stata Lucia Ilardo, entrata nel programma insieme al fidanzato Rosario Guglielmi dal momento che lui si ostina a non voler convivere, nonostante la loro relazione a distanza. Nel villaggio delle fidanzate, Lucia ha stretto un legame piuttosto forte con il tentatore Andrea, provocando la furiosa gelosia di Rosario che ha iniziato a non fidarsi più della sua fidanzata, vedendola realmente coinvolta nella nuova conoscenza.

Nel corso del falò di confronto anticipato voluto da Rosario, accusato di essere omosessuale sul web, Bisciglia ha fatto vedere al ragazzo un video di Lucia e Andrea, nel quale rivelano che si sono messi d’accordo per farlo ingelosire così da fargli capire quando può veramente tenere al rapporto. A quel punto Rosario è finalmente apparso molto sereno, e sollevato, ha stretto la sua fidanzata a sé e poi ha confermato al presentatore di essere stato molto male pensando di averla persa, capendo anche l’importanza che lei ha nella sua vita, e promettendo infine di andare a convivere una volta fuori da Temptation Island. Cosa è successo dopo un mese? Il vero colpo di scena arriva qua.

Temptation Island, Lucia frequenta di nascosto il single Andrea

Tutto bene quel che finisce bene, almeno fino a che le bugie non vengono a galla e lo sa bene Lucia Ilardo. Dopo essere uscita insieme al suo fidanzato Rosario Guglielmi da Temptation Island, la ragazza è tornata davanti le telecamere per l’intervista con Filippo Bisciglia per raccontare il mese dopo la fine del programma di Canale 5. Lucia ha ammesso di aver messo in stand-by il progetto della convivenza perché dopo la fine delle riprese il suo fidanzato si è mostrato molto geloso e ha iniziato a mettere in dubbio il fatto che Lucia e Andrea si fossero davvero messi d’accordo.

Secondo Rosario, infatti, tra i due c’era una reale chimica che lei poi ha usato ad un certo punto del percorso quando ha capito che era più importante il suo fidanzamento. Attenzione, tuttavia, dopo che Lucia si è sperticata in una invettiva contro la gelosia del fidanzato, ecco che arriva il colpo di scena che le fa fare una figuraccia davvero surreale. Ecco un video di Andrea che svela alla redazione di aver visto Lucia di nascosto una volta finito Temptation Island e di essere disposto a dare ulteriori dettagli a Rosario. Quest’ultimo è apparso scioccato dalla notizia, che conferma i suoi sospetti ma che mai si sarebbe aspettato! Lucia “invergognita” torna con la coda tra le gambe da Filippo per raccontare la sua versione dei fatti che, purtroppo per lei, non regge neppure per un secondo. Insomma, quello che sembrava un lieto fine si è trasformato in un incubo, e senza dubbio appena possibile Rosario e Lucia ci diranno come è finita tra loro.

